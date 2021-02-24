Дело верное: куда вложить деньги с гарантированным доходом

Для инвестиций следует выбирать понятные и консервативные финансовые инструменты — это азы успеха для частного вкладчика. Министр финансов Антон Силуанов привел в качестве примера облигации федерального займа для населения — ОФЗ-н, или так называемые «народные ОФЗ». Однако есть и другие достаточно надежные инструменты для мелких инвесторов. Куда еще можно вложить деньги с гарантированным доходом и сколько заработать на этом, разбирались «Известия».

Народные ОФЗ

Министр финансов Антон Силуанов обратил внимание граждан России на такой финансовый инструмент, как облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н).

« Для людей Министерство финансов выпускает специальные бумаги — облигации федерального займа для населения. <...> Гарантированный доход, гарантировано то, что те сбережения, которые вложены в эти бумаги, будут сохранены », — сказал он.

Что такое «народные облигации»? Как поясняет аналитик «КСП Капитал» Михаил Беспалов, они отличаются от обычных ОФЗ, торгующихся на бирже. Доходность таких бумаг может быть выше той, что предлагают депозиты. Но есть и минусы — в первую очередь, необходимость держать бумагу достаточно долго для получения повышенной доходности. В случае, если инвестор решит продать бумагу в течение первого года, то потеряет купонный доход.

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Классические ОФЗ — также интересный инструмент для консервативных инвесторов, к тому же один из самых простых на фондовым рынке. Преимущества вложений в эти бумаги перед депозитами — более высокая доходность, чем банковский вклад. Кроме того, если их потребуется продать раньше срока погашения, то инвестор не теряет накопленные проценты.

« Облигации федерального займа — безрисковые ценные бумаги, эмитентом которых является Министерство финансов РФ. Этот актив можно быстро купить и продать по рыночным ценам. Причем продать будет можно с сохранением накопленных процентов. Тогда как в случае досрочного закрытия депозита банк заберет все проценты», — поясняет финансовый эксперт Ян Марчинский.

Короткие облигации

Самыми надежными облигациями на локальном рынке РФ, как в плане кредитного, так и рыночного риска, аналитики называют короткие облигации федерального займа. Однако и доходность по таким инструментам едва ли сильно выше ставки по депозитам: у ОФЗ с погашением через 1–2 года — около 4,8–4,9% годовых.

Рассматривая эти бумаги для инвестиций, стоит учитывать, что ключевая ставка в среднесрочной перспективе, возможно, будет расти — на это указывают заявления представителей ЦБ. Поэтому покупка обычных облигаций с фиксированной доходностью на текущий момент — не самая удачная инвестиционная идея, считает Семен Теняев, председатель правления «Группы ВБЦ».

Дело верное_2 Фото: РИА Новости/Владимир Песня

«Но если инвестор хочет иметь гарантированную доходность с минимальным уровнем риска, стоит рассмотреть вложения в ОФЗ с плавающим купоном, привязанным к инфляции. Сейчас на рынке есть несколько выпусков большого объема », — рекомендует эксперт.

«Облигации с плавающим купоном, привязанным к ставкам денежного рынка, не потеряют в цене в случае роста рыночной доходности, но при этом способны скорректировать величину купона в сторону роста. Важно при этом помнить о том, что удержание таких облигаций в портфеле оправдано до тех пор, пока регулятор не вернется к смягчению кредитно-денежной политики », — добавляет вице-президент банка «Ренессанс Кредит» Виктор Касьянов.

Корпоративные бумаги

Чтобы получить более высокую доходность, можно обратить внимание на корпоративный сектор. Прежде всего, на бумаги компаний первого эшелона — с государственным участием и/или системно значимых. На горизонте 1–2 года они предлагают доходность 5,3–5,7%, с погашением через три года — около 6%.

Портфельный управляющий по облигациям General Invest Алексей Губин призывает не забывать и об облигациях компаний качественного второго эшелона — там доходность около 6,5% годовых.

« Компании без госучастия со стабильными или растущими финансовым показателями могут предложить доходность выше», — подтверждает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Однако минусом может стать варьирование доходности при продаже до погашения. Впрочем, и большинство депозитов предполагают потерю части или всех процентов при досрочном расторжении.

Дело верное_3 Фото: РИА Новости/Нина Зотина

К низкорисковым инвестициям специалисты относят и вложения в недвижимость.

«Минус облигаций и депозитов в том, что они никак не защищают от инфляции или девальвации. Если цены вырастут вдвое, эмитент облигации вернет номинал и фактически инвестор потеряет деньги в реальном выражении. А вот цена на недвижимость неизбежно возрастет и хотя бы частично покроет обесценивание денег. Кроме того, даже если инвестировать в недвижимость не очень удачно, ее всегда можно сдать в аренду и получать доход », — отмечает Никита Корниенко, основатель и генеральный директор инвестиционной платформы коммерческой недвижимости SimpleEstate.

Поворот не туда

Как отметил Силуанов, сейчас наблюдается повышенный интерес к инвестированию сбережений в рынок акций, опасность которого в волатильности стоимости ценных бумаг.

По оценкам Банка России, в 2020 году на фондовый рынок пришли 4 млн новых инвесторов — физических лиц. Однако большинство из вновь прибывших, как констатировал регулятор, не обладают ни опытом, ни знаниями . Столь масштабный приток новичков в ЦБ объяснили ростом субститутов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) — продуктов, определить цену и доходность по которым тяжело даже людям со специальным образованием.

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« Инвестор, принимая решение о переходе с депозитов на вложения в фондовый рынок, должен понимать, что он может как выиграть, так и проиграть, и никакой страховки здесь нет », — подчеркнул глава Минфина.