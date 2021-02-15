Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Киеве заявили о невозможности исполнять Минские соглашения
Общество
Путин предложил снизить ставки по ипотеке для семей с детьми
Общество
В Тобольске у двух человек заподозрили гаффскую болезнь
Экономика
Шесть авиакомпаний выбрали для субсидируемых полетов на Дальний Восток
Экономика
Путин поручил законодательно защитить неопытных инвесторов
Общество
Обыски начались у лжесвидетелей по делу Ефремова
Мир
ООН предупредила о росте цен и риске дефицита продуктов из-за COVID-19
Общество
Собянин выразил надежду на возобновление массовых мероприятий в городе
Мир
Вакцинация от Эболы началась в Конго

Путин поручил законодательно защитить неопытных инвесторов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центральным банком обеспечить внесение в российское законодательство изменений, которые обеспечат защиту прав неопытных инвесторов. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Хорошая инвестиция: доходы банков от брокерских услуг выросли в 1,5–3 раза
По данным Мосбиржи, в 2020-м граждане вложили в акции и облигации порядка 1 трлн рублей

Соответствующее поручение глава государства дал по итогам совещания по экономическим вопросам, прошедшего в январе этого года.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на дополнительную защиту прав граждан, приобретающих финансовые инструменты и не являющихся квалифицированными инвесторами», — говорится в сообщении.

Ответственными за исполнение поручения российского лидера назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Срок исполнения установлен до 15 июля текущего года.

В конце декабря 2020 года Центробанк сообщал о планах законодательно запретить неопытным инвесторам вкладываться в сложные финансовые инструменты, а также в инструменты срочного рынка.

Законопроект, запрещающий продажу неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов до начала тестирования был внесен в Госдуму 21 января. В свою очередь, Минфин поддержал этот документ. Законопроект предполагает, что с 1 октября 2021 года будет введено тестирование инвесторов перед покупкой сложных финансовых продуктов.

1 февраля Путин потребовал обеспечить защиту граждан, которые инвестируют в ценные бумаги. По словам главы государства, необходимо избежать ситуаций, при которых инвесторы стали бы новой версией «обманутых дольщиков». Затем на совещании с членами правительства 10 февраля глава государства снова заявил о необходимости защитить инвестиции россиян на фондовом рынке.

Он отметил, что на рынке возникают «всякие посреднические конторы», которые обещают неопытным инвесторам манну небесную, поэтому граждане нуждаются в защите от обмана. По словам российского лидера, в 2020 году россияне часто вкладывались в фондовый рынок. На данный момент почти 10 млн россиян инвестировали 10 трлн рублей в эту сферу.

В этот же день министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, Госдума в ближайшие два месяца рассмотрит законопроект, который запретит продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021