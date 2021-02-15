Путин поручил законодательно защитить неопытных инвесторов

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центральным банком обеспечить внесение в российское законодательство изменений, которые обеспечат защиту прав неопытных инвесторов. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Соответствующее поручение глава государства дал по итогам совещания по экономическим вопросам, прошедшего в январе этого года.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на дополнительную защиту прав граждан, приобретающих финансовые инструменты и не являющихся квалифицированными инвесторами», — говорится в сообщении.

Ответственными за исполнение поручения российского лидера назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Срок исполнения установлен до 15 июля текущего года.

В конце декабря 2020 года Центробанк сообщал о планах законодательно запретить неопытным инвесторам вкладываться в сложные финансовые инструменты, а также в инструменты срочного рынка.

Законопроект, запрещающий продажу неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов до начала тестирования был внесен в Госдуму 21 января. В свою очередь, Минфин поддержал этот документ. Законопроект предполагает, что с 1 октября 2021 года будет введено тестирование инвесторов перед покупкой сложных финансовых продуктов.

1 февраля Путин потребовал обеспечить защиту граждан, которые инвестируют в ценные бумаги. По словам главы государства, необходимо избежать ситуаций, при которых инвесторы стали бы новой версией «обманутых дольщиков». Затем на совещании с членами правительства 10 февраля глава государства снова заявил о необходимости защитить инвестиции россиян на фондовом рынке.

Он отметил, что на рынке возникают «всякие посреднические конторы», которые обещают неопытным инвесторам манну небесную, поэтому граждане нуждаются в защите от обмана. По словам российского лидера, в 2020 году россияне часто вкладывались в фондовый рынок. На данный момент почти 10 млн россиян инвестировали 10 трлн рублей в эту сферу.

В этот же день министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, Госдума в ближайшие два месяца рассмотрит законопроект, который запретит продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам.