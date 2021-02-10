Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Авто
«КамАЗ» показал на видео новый электромобиль
Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете изъятия животных за долги
Мир
20 миротворцев ООН пострадали при нападении в Мали
Армия
В США спрогнозировали крайний срок эксплуатации танка Т-80 в Российской армии
Мир
В Совфеде заявили о попытках Украины поссорить НАТО с Россией
Общество
Вдова актера Леонова попала в реанимацию
Экономика
Путин указал на необходимость защиты инвестиций граждан
Экономика
В Минфине рассказали о рассмотрении закона о защите неопытных инвесторов
Мир
Эсминцы ВМС США покинули Черное море

В Минфине рассказали о рассмотрении закона о защите неопытных инвесторов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума в ближайшие два месяца рассмотрит законопроект, который запретит продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Законопроект, который был внесен в Госдуму в январе, предполагает, что с 1 октября 2021 года будет введено тестирование инвесторов перед покупкой сложных финансовых продуктов.

Синдром новичка: россияне вкладывают миллиарды в «мутные» инвестпродукты
Центробанк озабочен ситуацией

«Он (законопроект. — Ред.) будет, по данным наших парламентариев, рассмотрен за период февраль-март. И этот законопроект защищает наших граждан от такой агрессивной политики со стороны финансовых посредников, финансовых институтов, которые предлагают сложные инвестиционные продукты нашим людям», — рассказал Силуанов.

По словам представителя Минфина, если закон будет принят, то Банк России получит право определять требования к составу и качеству информации. Новые данные позволят потребителям делать более осознанный выбор. Это, как подчеркнул Силуанов, будет способствовать оздоровлению финансового рынка и предотвратит возможность обмана простых граждан.

Ранее в этот же день Силуанов заявил, что объем вложений россиян на финансовых рынках достиг 10 трлн рублей, а объем банковских депозитов составляет 35 трлн рублей.

1 февраля Путин потребовал обеспечить защиту граждан, которые инвестируют в ценные бумаги. По словам главы государства, необходимо избежать ситуаций, при которых инвесторы стали бы новой версией «обманутых дольщиков».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021