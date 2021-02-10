В Минфине рассказали о рассмотрении закона о защите неопытных инвесторов

Госдума в ближайшие два месяца рассмотрит законопроект, который запретит продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Законопроект, который был внесен в Госдуму в январе, предполагает, что с 1 октября 2021 года будет введено тестирование инвесторов перед покупкой сложных финансовых продуктов.

«Он (законопроект. — Ред.) будет, по данным наших парламентариев, рассмотрен за период февраль-март. И этот законопроект защищает наших граждан от такой агрессивной политики со стороны финансовых посредников, финансовых институтов, которые предлагают сложные инвестиционные продукты нашим людям», — рассказал Силуанов.

По словам представителя Минфина, если закон будет принят, то Банк России получит право определять требования к составу и качеству информации. Новые данные позволят потребителям делать более осознанный выбор. Это, как подчеркнул Силуанов, будет способствовать оздоровлению финансового рынка и предотвратит возможность обмана простых граждан.

Ранее в этот же день Силуанов заявил, что объем вложений россиян на финансовых рынках достиг 10 трлн рублей, а объем банковских депозитов составляет 35 трлн рублей.

1 февраля Путин потребовал обеспечить защиту граждан, которые инвестируют в ценные бумаги. По словам главы государства, необходимо избежать ситуаций, при которых инвесторы стали бы новой версией «обманутых дольщиков».