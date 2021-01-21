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В ГД внесли законопроект о запрете продажи сложных финпродуктов до тестирования
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В ГД внесли законопроект о запрете продажи сложных финпродуктов до тестирования

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Законопроект, запрещающий продажу неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов до начала тестирования, внесен в Госдуму. Об этом сообщил 21 января «РИА Новости» один из его авторов, глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

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Отмечается, что законопроект прошел многоэтапные обсуждения с Банком России и профессиональным сообществом. Документом предлагается ограничить продажу сложных финансовых продуктов, в том числе структурных, неквалифицированным розничным инвесторам, не обладающим знаниями об особенностях ситуации на рынке.

Кроме того, законопроект переносит на полгода введение обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов на право покупки сложных инвестиционных продуктов — с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года.

Соответственно до 1 октября 2021 года будет действовать запрет на продажу сложных финпродуктов, которые должны были попасть под тестирование.

Ранее в этот же день первый зампред ЦБ Сергей Швецов рассказал, что несколько сот тысяч россиян вложили 600 млрд рублей в сложные структурные продукты, причем, по его словам, большинство неквалифицированных инвесторов использовало для этого именно сбережения.

По его словам, необходимо донести до людей, что нужно разделять финансы, которые необходимы для формирования «подушки безопасности», и вложение с целью долгосрочного накопления.

В конце декабря 2020 года Банк России сообщал о планах законодательно запретить неопытным инвесторам вкладываться в сложные финансовые инструменты, а также в инструменты срочного рынка.

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