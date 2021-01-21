В ЦБ призвали не путать сбережения и инвестиции

Разделять сбережения и инвестиции призвал в четверг первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Он рассказал, что несколько сот тысяч россиян вложили 600 млрд рублей в сложные структурные продукты, причем, по его словам, большинство неквалифицированных инвесторов использовало для этого именно сбережения.

Первый зампред ЦБ уточнил, что в рамках развития финансовой грамотности регулятор считает необходимым донести до людей, что необходимо разделять финансы, которые необходимы для формирования «подушки безопасности», и вложение с целью долгосрочного накопления.

— Сбережения не должны использоваться для инвестиций, а только в качестве «подушки безопасности», — подчеркнул Сергей Швецов.

По его словам, хорошим инструментом для сберегательных целей являются вклады с гарантированной государством страховкой в размере 1,4 млн рублей. А если человек, например, ставит целью накопить на первый взнос по ипотеке, то подойдут надежные гособлигации на срок, который подходит для реализации поставленной цели.

Первый зампред ЦБ напомнил, что «подушка безопасности» должна быть в размере от 9 до 24 зарплат, тогда она будет считаться достаточной и надежной. Свыше этого люди могут уже использовать для инвестиций. Большей части населения это и не нужно, поскольку не остается свободных денег. Поэтому многие вкладывают в сложные для себя инструменты именно сбережения, подчеркнул Сергей Швецов.

— Есть такое выражение, что если ты сберегаешь, то хорошо спишь, поскольку вложил и забыл. А если инвестируешь, то ешь хорошо, а спишь плохо, поскольку средствами надо постоянно управлять, — отметил он.

В четверг Центробанк заявил о подготовке законопроекта о переносе тестирования неквалифицированных инвесторов (так называемых неквалов) для возможности покупки ими более сложных инструментов с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года. До этого момента продажа неквалам сложных финансовых продуктов будет запрещена. На данный момент, уточнили в ЦБ, многие из таких продуктов содержат бумаги эмитентов, зарегистрированных в офшорах. Часть из них и вовсе имеет признаки пирамид, сообщил в четверг Сергей Швецов. По его словам, сейчас регулятор занимается проверкой этих продуктов на предмет, нет ли попытки обмана российских потребителей финуслуг.

В декабре Центробанк выпустил рекомендации в адрес финансовых институтов о том, чтобы они воздержались от продажи сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам, которые до конца не могут оценить их риски.

Структурные продукты представляют собой комбинацию финансовых инструментов, свойства которой сильно отличаются от свойств отдельных составляющих. Как правило, она состоит из рискованной части и защищенной. Широко распространены, например, вклады или облигации с опционами (право взять или отдать выбранный актив по установленной цене в течение срока своего действия). Срок действия таких договоров может доходить до пяти лет.