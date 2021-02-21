Опасные игры: чему учат детей-матадоров

На арене Лас-Вентас в Мадриде уже давно не проходят бои быков — массовые мероприятия всё еще запрещены из-за пандемии. Тем не менее здесь продолжаются тренировки — юные бойцы оттачивают мастерство в ожидании настоящей схватки. Как проходят занятия в школе матадоров — в фотогалерее «Известий»