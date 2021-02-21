Опасные игры: чему учат детей-матадоров

На арене Лас-Вентас в Мадриде уже давно не проходят бои быков — массовые мероприятия всё еще запрещены из-за пандемии. Тем не менее здесь продолжаются тренировки — юные бойцы оттачивают мастерство в ожидании настоящей схватки. Как проходят занятия в школе матадоров — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez
Лас-Вентас — одно из самых знаменитых мест для корриды. Это самая большая арена в Испании и третья по величине в мире — она вмещает более 23 тыс. зрителей
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Фото: Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez
Школа Лас-Вентас — одно из самых престижных специализированных учебных заведений. Сюда едут ученики со всей Испании, из Франции и Южной Америки
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Фото: Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez
Сейчас в школе насчитывается около 70 учеников, в том числе четыре девочки
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Фото: Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez
Учебное заведение принимает детей с 9 лет. В 14 лет начинающие матадоры уже могут противостоять быкам-двухлеткам. Это происходит на арене без зрителей
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Фото: Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez
В 16 лет лучшие ученики уже могут стать профессионалами
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Фото: Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez
С марта по август школа была закрыта на карантин, но с началом осени занятия возобновились с соблюдением санитарных мер. Маски и антисептики для рук в спортзале обязательны, при занятиях на арене, на открытом воздухе, необходимо лишь соблюдать социальную дистанцию
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Фото: Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez
Ученики приходят на занятия во второй половине дня после окончания уроков в обычной школе. Они тренируются в тренажерном зале, бегают на длинные дистанции по арене с плащом и без него, чтобы развить выносливость и ловкость
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Фото: Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez
Одно из самых интересных занятий — игра в тореадора и быка. Ученики разбиваются на пары и распределяют между собой роли
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Фото: Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez
Один изображает быка и нападает на противника, второй уворачивается. Сначала движения отрабатываются медленно — надо точно отследить, как рога животного проходят сквозь плащ
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Фото: Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez
«Профессионалом в этом деле стать очень сложно, — говорит бывший тореадор, а ныне учитель Мигель Родригес. — Надо быть очень одаренным и много работать. Из 100 мальчиков, возможно, пять или шесть станут тореадорами. А настоящие таланты появляются только раз в десятилетие»
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Фото: Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez
Несмотря на то что интерес к корриде сильно упал из-за протестов зоозащитников, запретов на организацию жестоких зрелищ в некоторых регионах и пандемии, школы продолжают работать. По словам Родригеса, их миссия простирается далеко за пределы арены. У начинающих тореадоров повышается успеваемость в школе и развиваются качества, которые будут полезны в обычной жизни. Кроме того, они сохраняют традицию, которая является ключевой частью культурного наследия Испании
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