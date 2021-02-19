На Украине назвали крайний срок вступления страны в Евросоюз

Вопрос членства Украины в Европейском союзе (ЕС) должен решиться до конца текущего десятилетия. Об этом говорили на совещании под председательством украинского лидера Владимира Зеленского по стратегии европейской и евроатлантической интеграции, сообщает 19 февраля «Радио Свобода Украина».

В частности, участники совещания пришли к выводу, что «членство в Европейском союзе перестало быть гипотетическим — это вопрос времени, который должен решиться до конца текущего десятилетия».

Отмечается, что на совещании говорили о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, его обновлении, а также об интеграции в рынки Союза и о Едином цифровом рынке ЕС.

Среди основных целей на ближайшее время украинские власти отметили евроинтеграцию и достижение основных критериев для получения полноправного членства в НАТО.

3 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что для членства в НАТО Киеву необходимо пройти два промежуточных этапа: получить план действий по членству и консенсусное решение всех стран-участниц.

Верховная рада в 2014 году отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в конституции Украины стремление вступить в Евросоюз и НАТО в качестве основных целей внешней политики.

Летом 2020 года страна стала шестым партнером альянса с расширенными возможностями вместе с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.