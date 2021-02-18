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Потасовка произошла между Кокляевым и Тарасовым на пресс-конференции

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На пресс-конференции участников турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в четверг, 18 февраля, произошла потасовка между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом MMA, спортивным блогером Артемом Тарасовым.

Так, во время битвы взглядов тяжелоатлет толкнул соперника, в результате чего и завязалась потасовка. Оппонентов разнял модератор мероприятия, не дав произойти серьезной драке.

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16 февраля Тарасов заявил о намерении нокаутировать Кокляева. Тот, в свою очередь, ответил на угрозы спортсмена цитатой из Евангелия.

Бойцы встретятся на поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Турнир состоится 20 февраля в московском концертном зале «Вегас Сити Холл».

Помимо Тарасова и Кокляева на ринге выступят боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Боксерский турнир с участием блогеров и спортсменов покажет телеканал РЕН ТВ.

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