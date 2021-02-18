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В Госдуме оценили возможность введения четырехдневной рабочей недели

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Идея о четырехдневной рабочей неделе обсуждается, однако в настоящее время на первый план выходят другие задачи по защите интересов трудящихся. Об этом 18 февраля сказал первый заместитель главы партии «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

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«Могу сказать, что, безусловно, эта идея (о четырехдневной рабочей неделе. – Ред.) не похоронена, магистральный путь развития человечества — это сокращение необходимого рабочего времени», — отметил Исаев.

Он подчеркнул, что раньше фантастикой казался и переход на пятидневку, и восьмичасовой рабочий день.

«Переход к четырехдневной рабочей неделе при сохранении или даже увеличении оплаты, я хочу это подчеркнуть, безусловно, магистральный путь, и мы будем двигаться в этом направлении», — сказал первый зампред партии.

В начале февраля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее, по его словам, надо не в ущерб развитию экономики.

3 февраля сервис по поиску работу Superjob опубликовал данные опроса, согласно которому переход на четырехдневную рабочую неделю поддерживают 48% россиян. По информации аналитиков, формат четырехдневной рабочей недели уже внедрили 4% российских предприятий, еще 13% задумывались о таком нововведении.

2 февраля бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что в ближайшие десять лет перехода на четырехдневную рабочую неделю точно не будет. По его мнению, переход на четырехдневку — задача будущего, которая связана с созданием искусственного интеллекта.

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