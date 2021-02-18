Аксенов высказался о намерении Киева построить дамбу для недопуска воды в Крым

Строительство дамбы на Украине не повлияет на устойчивое водоснабжение Крыма, заявил 18 февраля глава республики Сергей Аксенов.

«На Украине планируют укрепить дамбу, которая перекрывает подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. <...> Устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Аксенов подчеркнул, что «самодеятельность» Украины не должна волновать жителей полуострова.

«Похоже, украинские чиновники из виртуальных ведомств ищут дополнительные способы попилить тощий бюджет своей страны. Не удивлюсь, если дамба станет таким же коррупционным «мегапроектом», которым был так называемый «европейский вал» экс-премьера (Арсения) Яценюка», — отметил он, добавив, что водная блокада Крыма со стороны Украины является «актом государственного терроризма, направленным против всего населения полуострова».

«И все, кто виновен в организации и исполнении этого теракта, должны понести заслуженное наказание», — подытожил глава Крыма.

Из-за перекрытия поставок воды в Крым в первую очередь будет нанесен экологический вред Херсонской области Украины, где произошло заболачивание земель, прокомментировал намерение украинских властей депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

17 февраля постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал о беседе с начальником управления Северо-Крымского канала в Таврийске Сергеем Шевченко по теме строительства дамбы для невозможности подачи воды на полуостров.

5 февраля в Госдуме заверили, что проблемы водоснабжения Крыма будут решены в течение пяти лет — этого удастся достичь благодаря постройке новых и реконструкции уже имеющихся водохранилищ.

В декабре прошлого года Сергей Аксенов сообщил, что первую в России опреснительную установку в республике начнут создавать в 2021 году — строительство займет приблизительно 14–15 месяцев.

В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен найти компанию, которую Россия привлечет к внедрению технологий опреснения воды в Крыму, чтобы помешать реализации проекта.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.