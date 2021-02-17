Джонсон пожелал здоровья госпитализированному супругу Елизаветы II

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожелал в среду, 17 февраля, выздоровления госпитализированному супругу королевы Великобритании Елизаветы II герцогу Эдинбургскому Филиппу.

«Премьер-министр шлет наилучшие пожелания герцогу Эдинбургскому, который проведет несколько дней в больнице», — приводит The Independent слова официального представителя канцелярии главы кабмина.

Ранее в этот же день стало известно, что 99-летнего герцога Эдинбургского Филиппа госпитализировали накануне в госпиталь короля Эдуарда VI в Лондоне из-за недомогания, передает RT.

Отмечается, что его положили в больницу по совету его врача в связи с ухудшением самочувствия. Госпитализация не является экстренной, герцог добрался до больницы без посторонней помощи.

В декабре 2019 года принца Филиппа госпитализировали в ту же больницу для планового обследования в связи со старыми заболеваниями.