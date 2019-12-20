В Великобритании госпитализировали мужа Елизаветы II

В Великобритании госпитализировали супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа. Об этом 20 декабря пишет Daily Star.

Известно, что 98-летнего принца доставили в госпиталь короля Эдуарда VII в Лондоне из Норфолка. Причиной госпитализации послужили старые заболевания герцога Эдинбургского. В этой связи обследование планировалось заранее, и госпитализация не является экстренной. В медучреждении он проведет несколько дней.

Как пишет телеканал «Звезда», проведение обследования было рекомендацией королевского доктора.

В январе 2019 года принц Филипп попал в ДТП недалеко от деревни Сэндригрэм на западе графства Норфолк. Он врезался в машину, в которой находились две женщины и девятимесячный младенец. Женщины получили травмы, ребенок не пострадал. Сам принц не был ранен. В феврале он добровольно решил отказаться от водительских прав.