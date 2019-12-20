Прямой эфир

В Великобритании госпитализировали мужа Елизаветы II

0
Фото: REUTERS/Alastair Grant
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великобритании госпитализировали супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа. Об этом 20 декабря пишет Daily Star.

Известно, что 98-летнего принца доставили в госпиталь короля Эдуарда VII в Лондоне из Норфолка. Причиной госпитализации послужили старые заболевания герцога Эдинбургского. В этой связи обследование планировалось заранее, и госпитализация не является экстренной. В медучреждении он проведет несколько дней.

Как пишет телеканал «Звезда», проведение обследования было рекомендацией королевского доктора.

В январе 2019 года принц Филипп попал в ДТП недалеко от деревни Сэндригрэм на западе графства Норфолк. Он врезался в машину, в которой находились две женщины и девятимесячный младенец. Женщины получили травмы, ребенок не пострадал. Сам принц не был ранен. В феврале он добровольно решил отказаться от водительских прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о планах Елизаветы II передать престол сыну Чарльзу
Фотография принца Гарри и Меган Маркл исчезла со стола Елизаветы II

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019