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В Лондоне госпитализировали 99-летнего супруга Елизаветы II

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Супруга королевы Великобритании Елизаветы II 99-летнего герцога Эдинбургского Филиппа госпитализировали в Лондоне из-за недомогания. Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на Букингемский дворец в среду, 17 февраля.

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«Его королевское высочество герцог Эдинбургский был госпитализирован в госпиталь короля Эдуарда VII в Лондоне во вторник вечером», — приводит издание слова представителя дворца.

Отмечается, что мужа королевы Елизаветы II положили в больницу по совету его врача в связи с ухудшением самочувствия. Ожидается, что герцог пробудет в медицинском учреждении несколько дней.

Госпитализация не является экстренной, герцог добрался до больницы без посторонней помощи, говорится в публикации.

В декабре 2019 года принца Филиппа госпитализировали в ту же больницу для планового обследования в связи со старыми заболеваниями.

В январе того же года герцог попал в ДТП недалеко от деревни Сэндригрэм на западе графства Норфолк. Он врезался в автомобиль, в котором находились две женщины и младенец. Женщины получили травмы, ребенок не пострадал. Сам принц не был ранен. После аварии он добровольно отказался от водительских прав.

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