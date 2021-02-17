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Москвичей предупредили о «барической пиле» в праздничные дни

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В выходные и в праздничные дни в честь 23 февраля жителей Москвы ожидает погода с резкими скачками давления — такой период называется барической пилой. Об этом в среду, 17 февраля, рассказал «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, такие условия окажут сильное влияние на метеозависимых людей.

«В течение выходных и праздничных дней москвичей ждет «барическая пила». За каждые сутки показания барометров будут меняться почти на 10 мv ртутного столба — 747, 756, 746, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — отметил синоптик.

Ранее в этот же день главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что до конца недели в город придет потепление. В то же время ночи останутся холодными, а разница температур с дневными температурами будет достигать 10 градусов, подчеркнула метеоролог.

Снегопады, по словам Макаровой, продолжатся, снег будет идти в воскресенье, в понедельник и во вторник, а ночные и дневные температуры повысятся и сравняются с климатической нормой.

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