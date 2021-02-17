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В Гидрометцентре спрогнозировали потепление в Москве

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Потепление придет в Москву до конца недели, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 17 февраля.

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«Февральское солнце поднимается всё выше и выше над горизонтом. Мы получаем тепло напрямую от него. Дневная температура в среду –10 градусов, в четверг –13 , в пятницу –11, в субботу –10. И ожидается дальнейшее повешение температуры, произойдет смена характера погоды», — сказала метеоролог.

В то же время ночи останутся холодными, а разница температур с дневными температурами будет достигать 10 градусов, отметила синоптик.

В феврале также синоптики прогнозируют умеренные снегопады. «Идет повышение температуры в связи со сменой температурных процессов. Восточный процесс прерывается, и воздушные массы будут перемещаться с запада. С запада — это значит на повышение температуры, это больше облаков, более влажный воздух», — сказала Марина Макарова.

По ее словам, снег будет идти в воскресенье, в понедельник и во вторник, а ночные и дневные температуры повысятся и сравняются с климатической нормой.

В Москву 12 февраля пришли сильные снегопады — снег шел на протяжении нескольких дней. Всего за двое суток в регионе выпало 87% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в столице к 14 февраля достигла 59 см, в области — 72 см, что в полтора-два раза превысило норму.

Снегопад такого масштаба связан, по мнению метеорологов, с попаданием Москвы в зону мощного южного циклона «Волькер». Именно он стал виновником самой продолжительной метели как минимум за последние два года.

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