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Путин заявил о намерении разобраться с черными риелторами в России

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Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит разобраться с проблемами мошенничества на рынке недвижимости, в том числе и с черными риелторами. Об этом глава государства заявил 17 февраля на видеоконференции с главами думских фракций.

Соответствующий вопрос в ходе встречи поднял глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Он заявил, что по всей стране орудуют черные риелторы.

«Это надо просто посмотреть повнимательнее. Я поручу над этим поработать экспертам правительства», — прокомментировал Путин.

Ранее в этот же день эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества с жильем. Среди них — продажа квартиры по поддельным документам, а также привлечение к сделкам недееспособных лиц.

Юристы добавили, что также злоумышленники часто осуществляют мошеннические действия с квартирами, которые якобы получены в наследство. Отмечается, что после совершения сделки может появиться и другой наследник, а сделка будет признана недействительной.

Эксперты отметили, что злоумышленники чаще всего подделывают доверенности, поэтому все документы необходимо проверять на подлинность, например, на сайте Федеральной нотариальной палаты.

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