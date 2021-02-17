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Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества с жильем

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Продажа квартиры по поддельным документам, а также привлечение к сделкам недееспособных лиц являются самыми популярными видами мошенничества в сфере недвижимости. Об этом 17 февраля рассказали юристы.

Эксперты отметили, что злоумышленники чаше всего подделывают доверенности, поэтому все документы необходимо проверять на подлинность, например на сайте Федеральной нотариальной палаты.

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«Не следует покупать квартиру по копиям документов, даже если они нотариально заверены. В оригинальных документах не должно быть помарок и исправлений, а если квартира продается по доверенности, то обязательно требуйте присутствия собственника на сделке», — рассказал управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин в разговоре с «РИА Новости».

Второй по популярности схемой мошенничества, по сведениям экспертов, является осуществление сделок с недееспособными людьми, пенсионерами и несовершеннолетними, которые затем смогут оспорить сделку через суд.

«При сделках с ними нужно запросить справку из психоневрологического и наркологического диспансера или предложить пройти медицинское освидетельствование. <…> Если квартира продается по доверенности, то необходимо уточнить, где находится собственник и куда он будет переезжать», — отметила заместитель директора по правовым вопросам агентства «Миэль» Ольга Балбек.

Юристы добавили, что также злоумышленники часто осуществляют мошеннические действия с квартирами, которые якобы получены в наследство. Отмечается, что после совершения сделки может появиться и другой наследник, а сделка будет признана недействительной.

Ранее в декабре 2020 года член комиссии Московской городской нотариальной палаты по повышению профессиональной подготовки нотариусов Наталия Сергеева посоветовала арендодателям жилья внимательно изучать договор, так как вместо договора аренды человеку могут подсунуть договор купли-продажи недвижимости или же договор пожизненной ренты.

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