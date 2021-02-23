Светлые головы: в Эстонии задумались об атомной электростанции

В Эстонии всерьез озаботились созданием у себя атомной энергетики. Для страны это мера вынужденная. С одной стороны, эстонцы под давлением ЕС постепенно закрывают сланцевую отрасль, с другой — поставлена задача выйти из энергосоединения с Россией и Белоруссией. Таким образом, государство ставит себя в зависимость от поставок электричества из ЕС, но это, как опасаются в Таллине, ненадежный путь. Пока что Евросоюз разрешает своим членам решать вопрос о создании АЭС самостоятельно. И в Эстонии подумывают пойти по пути Польши, которая тоже решила создать себе энергетическую самостоятельность именно за счет мирного атома. Подробности — в материале «Известий».

В поисках выхода

Вопрос дискутируется уже несколько лет. В июне 2019-го министр экономики и инфраструктуры Таави Аас заявил, что приветствует начало дебатов на тему строительства в Эстонии атомной электростанции нового поколения. Аас считает, что в Эстонии есть места, подходящие для АЭС, — например, Кунда, городок на севере страны. Министр признался, что ситуация в эстонской энергетике сложилась весьма проблемная. Во многом это связано с тем, что Эстония, как и прочие страны Балтии, решили в течение ближайших пяти лет выйти из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия–Россия–Эстония–Литва–Латвия), с советских времен связывающего Прибалтику с Россией и Эстонией.

Решение покинуть БРЭЛЛ остается чисто политическим, а его экономические аспекты отошли на второй план — что признал и Аас. «Говорили, что после синхронизации с сетями Европы у нас появятся дополнительные возможности, что к нам будет поступать электричество из Центральной и Северной Европы, поэтому мы сможем отсоединиться от России. Я хотел бы знать, как будет обеспечиваться наша энергетическая безопасность, если и в Скандинавии, и в материковой части Европы постоянно закрываются как угольные, так и атомные электростанции. Излишков электроэнергии уже нет даже в Германии», — тревожится Таави Аас. Тем не менее решение о синхронизации государства с сетями ЕС министр считает принципиально верным.

Светлые головы1 Вид на побережье и порт города Кунда, Эстония Фото: commons.wikimedia.org/Dezidor

Ситуацию усложняет тот факт, что Эстония закрывает свою сланцевую энергетику — как «грязную» и «неэкологичную». В силу обязательств перед ЕС, Эстония должна в рамках Парижского климатического соглашения радикально сократить выбросы парниковых газов к 2030 году и практически полностью (до состояния «нулевого баланса») — к 2050 году. Большая доля этих выбросов приходится на предприятия сланцевой энергетики, которые уже столкнулись с масштабным кризисом из-за требований ЕС.

Весной 2019 года электростанциям Нарвы пришлось резко сократить объемы выработки электроэнергии из-за подорожания квот на выбросы углекислого газа. Параллельно проходившее закрытие сланцевых шахт сопровождалось увольнениями, что привело к росту безработицы в северо-восточном уезде Ида-Вирумаа . Из-за разгоревшегося конфликта с профсоюзами энергетиков и шахтеров правительству пришлось утвердить более мягкий график сворачивания дел и увольнения работников со сланцевых электростанций и шахт.

Таави Аас хотел бы максимально оттянуть момент окончательного закрытия старых сланцевых электростанций. «Я думаю, что они должны быть в резерве по меньшей мере до 2025 года, даже если мы не будем их использовать. В 2025 году мы сможем принять решения, обеспечены ли мы необходимой энергией или нужно ли и дальше держать эти станции в резерве. Или же потребуется найти другие способы, например, построить атомную электростанцию четвертого поколения, чтобы гарантировать безопасность электроснабжения», — сказал министр.

Фото: commons.wikimedia.org/Moltex Energy LLP Модуль реактора и активная зона реактора мощностью 300 МВт с 2 модулями, разработанная фирмой Moltex Energy

Одновременно шел поиск выхода из сложившейся ситуации. Весной 2019 года эстонская компания Fermi Energia подписала протокол о намерениях с канадско-британской фирмой Moltex Energy, разрабатывающей ядерные реакторы нового поколения. Это вызвало критику со стороны экспертов. Российский специалист по энергетике Алексей Анпилогов заявил, что у Moltex Energy, предложившей Таллину установку «компактного» ядерного реактора, нет даже его «толкового» проекта, не говоря уже о собственном опыте постройки АЭС. «Есть лишь красивые трехмерные картинки. Moltex Energy пока лишь взяла себе на работу несколько специалистов, которые до этого уже занимались канадскими тяжеловодными реакторами на природном уране. Идею того модульного небольшого реактора, который предлагает Moltex Energy, пока никто еще не реализовал на практике. Все рассказы о том, что такой реактор будет полностью безопасным, полностью самоутилизированным и проработает достаточно долго без обслуживания, — это всё пока не более чем концепция», — отметил тогда Анпилогов.

«Прорыв в технологиях»

Впрочем, через полгода эстонцы всё переиграли. В начале октября 2019 года Fermi Energia подписала новый протокол о намерениях — на сей раз с GE Hitachi (GEH). Документ касается возможного размещения в республике малого модульного атомного реактора BWRX-300. По словам председателя правления Fermi Energia Калева Каллеметса, кипящие водяные реакторы десятилетиями «безопасно, экономично и надежно» работают в скандинавских странах. BWRX-300 — агрегат именно такого типа, мощностью 300 МВт с естественной циркуляцией и пассивным охлаждением, работающий на основе реактора типа ESBWR, лицензированного Комиссией по атомной энергии США. В начале 2020 года Fermi Energia приступила к поиску мест для возможного размещения АЭС.

Соучредитель Fermi Energia Сандор Лийве (ранее возглавлявший государственный энергетический концерн Eesti Energia) напомнил, что электростанцию мощностью свыше 150 МВт можно воздвигнуть только на основании специальной государственной планировки. «Никакую АЭС нельзя построить тайно. Если мы не будем заниматься этим сегодня, то через десять лет у нас не будет возможности сделать выбор», — пояснил представитель Fermi Energia. По его словам, оптимистичный сценарий предусматривает открытие электростанции в начале 2030-х годов.

Светлые головы2 Генеральный директор Fermi Energia Калев Каллеметс с моделью модульной атомной электростанции мощностью до 300 мегаватт Фото: REUTERS/Scanpix Baltics/Madis Veltman

Fermi Energia поставила перед собой цель построить в Эстонии небольшую современную модульную АЭС мощностью 200−300 МВт. Этого окажется достаточно, чтобы обеспечить 1/10 часть от потребностей стран Прибалтики. «Рядом с нами есть несколько атомных электростанций — в Швеции, Финляндии и России. Но у нас самих нет этого источника электроэнергии, который не создает выбросов CO² и имеет прогнозируемую стоимость», — добавил Сандор Лийве. По мнению Лийве, будущее атомной энергетики связано с небольшими стандартными реакторами нового поколения, которые смогут составить конкуренцию как традиционным электростанциям, так и паркам ветрогенераторов и солнечных батарей. «Построить такой реактор будет выгодно и в Эстонии. Плата за выбросы CO² настолько высокая, что с экономической точки зрения производить электроэнергию из горючего сланца достаточно сложно. Будущее — это маленькие стандартные лицензированные реакторы, которые смогут конкурировать на свободном рынке электроэнергии», — сказал Лийве в эфире канала ETV+.

За и против

В феврале 2020-го в эстонском уезде Ляэне-Вирумаа состоялось первое общественное обсуждение проекта строительства атомной электростанции. «Инвесторы во всем мире предполагают получить разрешение на строительство маленьких атомных реакторов где-то в 2024 году и построить их к 2028 году. Лишь после этого, при наличии финансовых возможностей и государственных программ, изучив уже работающие модели, мы выберем окончательную технологию и только тогда будем ходатайствовать о строительстве», — сказал в ходе обсуждения член правления Fermi Energia Калев Каллеметс.

Однако у жителей региона возможное предстоящее соседство с атомной электростанцией вызывает опасения. «Достаточно сложно найти место, куда складывать атомные отходы или куда увезти их. Думаю, в этом заключается очень большой риск. Если отсюда нет возможности вывозить, то мы должны иметь какой-то вариант складирования в Эстонии. На это конкретного ответа мы не получили. Кто работает над этим и что нам делать дальше?», — задал риторический вопрос председатель горсобрания Раквере Михкель Юхками.

Светлые головы3 Демонстрация в поддержку атомной энергетики в Таллинне, Эстония, 18 сентября 2020 года Фото: REUTERS/PM/POSTIMEES GRUPP/Tairo Lutter

В сентябре 2020 года в Таллине и Тарту состоялись демонстрации в поддержку мирного атома. По словам председателя горсобрания Тарту Леммита Каплински, эти акции были призваны «дать импульс смелому обсуждению вопроса атомной энергетики» . Он указал, что сейчас Эстония находится в первой десятке мирового рейтинга по загрязнению окружающей среды — всё из-за сланца. По мнению Каплински, люди должны задуматься о важности использования экологически чистого способа производства электроэнергии — стабильного и практически не содержащего выбросов СО².

По мнению сторонников, у АЭС есть ощутимые преимущество перед «зеленой» энергетикой. «Если мы построим большой ветряной парк на берегу Балтийского моря, то тоже будет много опасности и рисков. Атомные электростанции достаточно компактные и хорошо контролируемые. Отходов от них образуется относительно немного: 40 грамм на человека в год. Для сравнения, сейчас у нас образуется 20 т отходов на человека в год. Эта проблема гораздо серьезнее, и те опасности, которые есть сейчас, гораздо значительнее. Просто люди не видят этого», — сожалеет предприниматель и защитник окружающей среды Яак Лайнесте.

Тем не менее на данном этапе Fermi Energia не ставит своей целью покрыть потребности страны в электроэнергии полностью. Сандор Лийве уверен, что в будущем в Эстонии появится больше «ветряков», солнечных панелей на крышах домов и заводов. Впрочем, как он считает, если возникнет дополнительная потребность в энергии, то после строительства одной атомной станции можно построить вторую или третью. Что касается отсутствия специалистов в сфере атомной энергетики, то, по словам Лийве, «ближайшее место, где можно получить соответствующее образование, — Стокгольм».

Светлые головы4 Таллин, Эстония Фото: Global Look Press/imago-images/SANDER ILVEST