Цифровое произведение искусства впервые выставили на аукцион Christie’s

На онлайн-аукцион Christie’s впервые выставили цифровое произведение искусства. Его автором стал американский график Beeple (Майк Винкельманн). Он создал коллаж из пяти тысяч цифровых произведений изобразительного искусства. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщило нью-йоркское отделение аукционного дома.

Огромный коллаж под названием Everydays — The First 5 000 Days — это результат 13-летнего творчества графика из Южной Каролины. Создать новую картину он решил в мае 2007 года, и каждые сутки в течение пяти тысяч дней подряд осуществлял свой замысел.

«Это первое чисто цифровое произведение искусства, выставляемое на торги традиционным аукционным домом», — отметили в аукционном доме.

По мнению экспертов, коллаж отражает подлинную эволюцию творчества автора. Винкельманн начинал с обычных рисунков, позднее добавил 3D-графику, абстрактные образы, начал эксперименты с формой и цветом.

Так, график изображал героев мультфильмов, лидера КНДР Ким Чен Ына, певца Майкла Джексона, экс-президента США Дональда Трампа.

Сам Christie’s называет творчество американского графика «пророческим и зачастую фривольным». Художник сумел набрать 1,8 млн подписчиков в своем Instagram, начать сотрудничество с модным домом Louis Vuitton, компанией Nike, с певицей Кэти Перри и актером Дональдом Гловером.

Подлинность данной работы заверена благодаря технологии блокчейн, отмечает телеканал «360». Аукцион пройдет в онлайн-формате с 25 февраля по 11 марта. Стартовая цена лота составляет $100, пишет НСН. Коллекция других 20 работ графика, выставленная на альтернативной торговой площадке, была продана за $3,5 млн в декабре прошлого года.

6 февраля сообщалось, что редкая коллекционная карточка с автографом американского баскетболиста Майкла Джордана продана на аукционе Heritage за рекордные $1,44 млн.