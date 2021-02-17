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Актеры «Игры престолов» Роуз Лесли и Кит Харингтон впервые стали родителями

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Актеры сериала «Игра престолов» супруги Роуз Лесли и Кит Харингтон впервые стали родителями — у звездной пары родился сын. Об этом 16 февраля сообщило издание Daily Mail.

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Как рассказал представитель актеров, пара «очень-очень счастлива» рождению малыша. Когда именно родился ребенок, как его назвали и как чувствуют себя новоиспеченные родители, он не уточнил, однако рассказал, что сразу после того, как супруги рассказали о пополнении в семье, они сразу же уехали в Лондон.

О беременности Лесли сообщила в сентябре прошлого года на съемках для журнала Make. После этого пара избегала публичности и никак не комментировала беременность актрисы.

В мае 2019 года Харингтон обратился в центр реабилитации, чтобы справиться со стрессом и алкоголизмом из-за окончания «Игры престолов». Лесли решение мужа поддержала. Сообщалось, что окончание сериала «сильно ударило» по Харингтону. Во время чтения сценария финальных эпизодов, где описывается судьба Джона Сноу, актер не сдержал эмоций и расплакался.

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