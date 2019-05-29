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Звезда «Игры престолов» попал в центр реабилитации из-за окончания сериала

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Фото: Global Look Press/Britta Pedersen/dpa
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Актер Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу в «Игре престолов» обратился в центр реабилитации, чтобы справиться со стрессом и алкоголизмом из-за окончания сериала, пишет TMZ.

По данным издания, 32-летний актер лечится в элитной клинике Prive-Swiss в штате Коннектикут.

За помощью он обратился за несколько дней до выхода финального эпизода сериала. По словам представителей актера, он решил поправить здоровье и проходит психологические тренинги.

Жена Харингтона, актриса Роуз Лесли, которая также сыграла в «Игре престолов», поддержала решение супруга обратиться за профессиональной помощью.

Портал отмечает, что окончание сериала «сильно ударило» по Харингтону. Во время чтения сценария финальных эпизодов, где описывается судьба Джона Сноу, актер не сдержал эмоций и расплакался.

«Игра престолов» стал одним из самых популярных сериалов в истории.

Он снят по книгам Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Премьера последнего, восьмого сезона состоялась в апреле. В основу сюжета легли события, которых в книгах Мартина пока нет. 19 мая вышла последний эпизод сериала.

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