Эксперты назвали причины увеличения «Газпромом» экспорта во Францию

Увеличение в 2021 году экспорта российского газа во Францию связано с погодными аномалиями прошлого и этого года, повлиявшими на энергетический рынок. Об этом во вторник, 16 февраля, заявил «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

По его словам, 2020 год оказался аномально теплым, из-за чего на протяжении всего отопительного сезона «Газпром» поставлял малые объему газа в Европу. В этом году ситуация противоположная ― 2021 год довольно морозный в этом регионе, что провоцирует увеличение потребления газа.

Также эксперт отметил, что схожая погодная ситуация наблюдалась и в Азии, где 2020 год оказался теплым, а поставщики сжиженного природного газа (СПГ) направили свои объемы на европейский рынок, создав «Газпрому» сильную конкуренцию. Сейчас же январь в регионе выдался холодным, поэтому весь СПГ ушел в Азию, а российская компания осталась на европейском рынке, поставляя газ, в том числе во Францию.

Кроме того, Юшков добавил, что до Франции в меньшей степени доходит газ из Норвегии, где добыча падает, а из Алжира они больше не могут экспортировать, так как добыча остается на прежнем уровне, а потребление растет. Именно поэтому все больше газа поставляется в Европу и, в частности, во Францию, из России.

«Еще можно добавить, что по ценовым показателям предложение «Газпрома» сейчас очень выгодное, потому что в прошлом году получалось, что начало года по контрактам с нефтяной привязкой у «Газпрома» газ стоил дороже, чем на спотовых рынках, а сейчас наоборот ― дешевле опять по тому же показателю», ― подчеркнул он.

Замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова также отметила, что повышенный спрос на газ в Европе связан с аномально холодной зимой. Кроме того, она указала на то, что Россия на протяжении десятилетий является надежным поставщиком.

Мильчакова отметила, что позиция «Газпрома» на европейском рынке устойчивая и более чем стабильная, он занимает приблизительно треть рынка и другого такого крупного поставщика в Европе сейчас нет, а оперативно поставить СПГ в регион нет возможности.

«Трубопроводный газ, как правило, дешевле СПГ на 20-25%, а в условиях обвала рынка, как в июне прошлого года, ценовая разница между «демпинговыми» поставками СПГ и трубопроводного газа значительно сузилась, но всё равно иностранный СПГ оставался на 5-6% дороже российского трубопроводного газа», ― заявила она.

Также Мильчакова заметила, что сжиженный газ был конкурентснопособным только в мае и июне 2020 года, когда США и другие страны поставляли газ по очень низким ценам, работая в убыток.

Ранее в этот день стало известно, что «Газпром» увеличил экспорт во Францию с начала 2021 года почти в 1,5 раза, однако запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) в стране упали ниже в 30%.

Также отмечалось, что закупку у «Газпрома» увеличили, в частности, такие крупные потребители российского газа, как Германия (на 35,5%), Турция (на 30,5%), Италия (на 112,7%), Франция (на 43,7%), Польша (на 63,7%) и Нидерланды (на 8,4%).

Ранее, 12 февраля, в «Газпроме» заявили, что Германия за первые 10 дней февраля увеличила закупку российского газа на 47,8% к показателям прошлого года. По данным на 10 февраля, заполненность немецких ПХГ снизилась до уровня 37%.