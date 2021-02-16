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Худрука Малого театра Юрия Соломина госпитализировали с COVID-19

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Художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин заболел COVID-1 — его госпитализировали, сообщила 16 февраля директор театра Тамара Михайлова.

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«К сожалению, Юрий Мефодьевич заболел и находится в больнице, но, слава богу, болезнь проходит не в тяжелой форме», — передает ее слова «РИА Новости».

По словам представителя пресс-службы Малого театра Дарьи Антоновой, Соломин чувствует себя нормально.

«Он действительно в больнице, под контролем врачей, в нормальном состоянии», — сообщила она телеканалу РЕН ТВ.

Юрию Соломину 85 лет. В 1957 году он окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина, после чего его приняли в труппу Малого театра. На этой сцене Соломин сыграл множество ролей, а с 1988 года стал его художественным руководителем.

Соломин также много снимался в кино, в числе фильмов с его участием «Дерсу Узала», «Блокада», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить…» и другие.

Ранее, 12 февраля, стало известно, что народную артистку СССР Алису Фрейндлих выписали из больницы, где она проходила курс лечения и реабилитации после коронавируса.

Актрису госпитализировали с COVID-19 в конце декабря с 80% поражением легких. Выяснилось, что до госпитализации Фрейндлих на протяжении недели лечилась от болезни на дому.

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