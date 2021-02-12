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Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от COVID-19

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Народную артистку СССР Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от COVID-19. Об этом в пятницу, 12 февраля, рассказала директор Большого драматического театра имени Товстоногова Татьяна Архипова.

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«Алису Бруновну сегодня выписали из клинической больницы № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА, где она проходила курс лечения и реабилитации. Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо», — заявила она ТАСС.

Директор театра выразила благодарность персоналу больницы, где артистка проходила лечение, и добавила, что зрители с нетерпением ожидают возвращения Фрейндлих на сцену.

О том, что актриса вылечилась от COVID-19, в театре сообщили 4 февраля. Уточнялось, что очередное контрольное обследование продемонстрировало серьезные улучшения состояния легких Фрейндлих, а тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Народную артистку СССР госпитализировали с COVID-19 в конце декабря. Сообщалось, что 80% легких актрисы поражено. Позже выяснилось, что Фрейндлих на протяжении недели лечилась от болезни на дому.

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