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В театре рассказали о выздоровлении Фрейндлих после COVID-19

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Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, госпитализированная в конце декабря с COVID-19, вылечилась от инфекции. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщили в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова.

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«Алиса Бруновна прошла очередное контрольное обследование, которое показало серьезные улучшения состояния легких. Тест на коронавирус отрицательный», — приводит ТАСС сообщение театра.

Отмечается, что если положительная динамика состояния артистки продолжится, то в скором времени ее выпишут из больницы.

Алису Фрейндлих госпитализировали с COVID-19 в конце декабря. Сообщалось, что 80% легких актрисы поражено. Позже выяснилось, что артистка на протяжении недели лечилась от болезни на дому.

26 января врачи отметили улучшение состояния актрисы. На тот момент оно оценивалось как среднетяжелое. При этом в Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова ранее в этот же день заявили, что актрису перевели из реанимационной палаты в лечебное отделение.

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