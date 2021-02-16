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Снежная буря в США оставила без света более 3 млн человек

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Снежная буря, накрывшая 25 штатов на Среднем Западе, а также южную часть США, оставила без света более 3 млн человек. Об этом 15 февраля сообщили в Национальной метеорологической службе США.

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Более 2,8 млн человек из них проживают в Техасе, где стихия оборвала провода. Также без электричества остались около 300 тыс. жителей штата Орегон. Кроме того, электричества нет у десятков тысяч человек в Миссисипи, Оклахоме, Миссури, Арканзасе. В южных штатах от холодов лопаются неутепленные водопроводные трубы.

«В ближайшие дни температура может опуститься еще ниже. Под угрозой сотни температурных рекордов за всю историю наблюдений», — предупредили метеорологи.

Ранее в понедельник сообщалось, что из-за снежной бури и похолодания более 2 млн человек в Техасе остались без электроэнергии.

Вечером 14 февраля президент США Джо Байден по просьбе губернатора Техаса Грега Эбботта объявил на всей территории штата режим ЧС на федеральном уровне.

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