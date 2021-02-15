Ученых ВОЗ возмутила статья NYT о расследовании в Ухане

Члены международной группы специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучавшие истоки пандемии COVID-19 в китайском Ухане, опровергли сообщение газеты The New York Times о том, что китайская сторона якобы отказалась предоставить экспертам ВОЗ данные о первых случаях заражения SARS-CoV-2.

«Опыт, полученный мной в ходе миссии ВОЗ, был совершенно не такой. Как глава рабочей группы, специализировавшейся на изучении животных и окружающей среды, я взаимодействовал со своими китайскими коллегами в атмосфере доверия и открытости», — написал в Twitter зоолог и член делегации ВОЗ Питер Дасзак, комментируя статью NYT.

По его словам, в ходе работы специалисты получили доступ к важным новым данным и продвинулись в понимании возможных путей распространения болезни.

С ним выразила согласие и другой член миссии ВОЗ в Ухане, эпидемиолог Теа Фишер. По ее словам, журналисты намеренно исказили слова экспертов организации.

«У меня в команде эпидемиологов тоже был совершенно не такой опыт. Между китайскими и иностранными эпидемиологами установились хорошие взаимоотношения! Столь «горячие споры» [о которых пишет NYT] относились к высокому уровне вовлеченности в ходе обсуждений. Наши цитаты были намеренно искажены, чтобы бросить тень на важную научную работу», — уточнила эксперт ВОЗ, поддерживая замечание Дасзака.

Специалисты предположили, что версия журналистов была прописана еще до начала работы миссии.

«Очень разочаровывает, когда проводишь время с журналистами, объясняешь им основные заключения нашей непростой работы в Китае в течение месяца, только лишь затем, чтобы увидеть, как те выборочно изворачивают цитаты наших коллег, чтобы подогнать их под историю, прописанную еще до того, как сама работа началась. Позор вам, The New York Times», — заключил Дасзак.

12 февраля в американских СМИ, в частности в NYT и The Wall Street Journal появились материалы о том, что китайские власти якобы отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом, которые могли помочь определить, когда и как началось распространение вируса в стране. со ссылкой на представителей ВОЗ газеты утверждали, что большинство запросов было отклонено.

13 февраля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон обеспокоен первоначальными выводами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса, которые были обнародованы после поездки экспертов организации в Китай.

По его словам, власти США обеспокоены тем, «в каком виде представлены данные» расследования ВОЗ в Ухане, и имеют вопросы по поводу того, «каким образом они были получены». Вашингтон потребовал «независимого доклада», который бы «основывался на выводах экспертов и не подвергался вмешательству со стороны китайских властей».

Официальный Пекин в ответ назвал действия Соединенных Штатов на международной арене деструктивными, поскольку они «препятствуют международной борьбе с коронавирусом».

12 февраля сообщалось, что международная экспертная группа Всемирной организации здравоохранения, которая прибывала в китайский Ухань для выяснения источника распространения коронавируса, намерена опубликовать предварительный доклад по итогам визита.

Специалисты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань 14 января. Согласно действующим правилам КНР, эксперты находились на карантине две недели. В это время они проводили консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.

Пройдя обязательный карантин, 31 января группа специалистов ВОЗ, изучающая истоки пандемии COVID-19, посетила рынок в китайском городе Ухань.

7 февраля специалисты заявили о первых результатах работы, отметив, что нашли на рынке «важные подсказки», которые помогут в проведении дальнейшего расследования.

9 февраля эксперт группы Всемирной организации здравоохранения от РФ заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков рассказал «Известиям», что комиссия ВОЗ проведет второй этап расследования в Ухане. Он отметил, что всего в работе комиссии ВОЗ в Китае принимали участие 17 ученых из комиссии и 17 специалистов из Китая.