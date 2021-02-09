Они ВОЗвращаются: мировые эксперты проведут второй этап расследования в Ухане

Комиссия ВОЗ проведет второй этап расследования в Ухане, сообщил «Известиям» эксперт группы Всемирной организации здравоохранения от РФ Владимир Дедков. Он отметил, что в ходе посещения Уханя экспертам ВОЗ позволили посетить два госпиталя, где лечили первых больных, и крупный оптовый рынок. Специалисты побеседовали с врачами, пациентами и их родственниками, а также побывали в Уханьском институте вирусологии. Это не дало никаких новых сведений о начале пандемии COVID-19. Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам четырырехнедельного расследования в Ухане заявили эксперты организации. Наиболее вероятная гипотеза происхождения коронавируса — передача от животного к человеку через промежуточное звено. Что это за животное, неизвестно.

Источник не установлен

Пока невозможно установить, откуда произошел возбудитель COVID-19 и как он попал на Уханьский рынок. Об этом сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на пресс-конференции 9 февраля. Уже можно сказать, что передача SARS-CoV-2 от летучей мыши человеку маловероятна. Животное, ставшее источником коронавируса нового типа, еще не установлено. При этом гипотеза о появлении вызвавшего пандемию коронавируса в результате лабораторного инцидента «крайне маловероятна», заявил на брифинге эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

Они ВОЗвращаются Уличный рынок в Ухане, провинция Хубэй, Китай Фото: REUTERS/Aly Song

— Таким образом, эта гипотеза не будет использоваться в нашей дальнейшей работе над изучением того, откуда произошел вирус, — сказал он.

Наиболее вероятной из всех рассмотренных версий можно считать передачу вируса от животного к человеку через промежуточный резервуар , сообщил специалист.

Пресс-конференция была посвящена итогам расследования в Ухани, которое четыре недели вели ученые из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов и других стран. Всего в работе приняли участие 17 ученых из комиссии и 17 специалистов из Китая, сообщил «Известиям» участник миссии ВОЗ от России, заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

— Мы посетили два госпиталя, где лечили первых больных, беседовали с врачами, бывшими пациентами, их родственниками. Побывали в музее COVID-19, в Институте вирусологии и на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане. Со стороны ВОЗ группа состояла из 17 человек из 10 стран и столько же китайских коллег. На всех объектах мы были вместе. Первая часть миссии завершается, но будет и вторая часть, — сообщил «Известиям» Владимир Дедков.

Они ВОЗвращаются: Члены группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Лян Ваннян, руководитель группы экспертов по реагированию на COVID-19 в Национальном центре Китая, официальный представитель Китайской национальной комиссии здравоохранения Ми Фэн на пресс-конференции по совместному исследованию ВОЗ и Китая, Ухань, провинция Хубэй, Китай Фото: REUTERS/Aly Song

Вероятно, в ближайшее время появится новая информация о работе комиссии ВОЗ в Китае, ожидает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Проведена скорее внутренняя пресс-конференция для граждан Китая, где была озвучена проправительственная гипотеза. Сейчас эксперты пересекут границу, проанализируют собранную информацию и выскажутся. Это будет в ближайшие дни, — считает эксперт.

Дело вирусологов

Ранее один из членов экспертной группы, американский зоолог Питер Дашак заявлял СМИ, что в экспедиции удалось найти некие «важные улики». Сама работа этого ученого в комиссии ВОЗ стала причиной для скандальных слухов. В частности, тайваньские СМИ написали, что он имеет в этом расследовании конфликт интересов. Питер Дашак — президент организации EcoHealth Alliance, у которой есть долгосрочные финансовые связи с Уханьским институтом вирусологии. Более того, в адрес этой компании уже выдвигали обвинения, что она спонсирует создание искусственных патогенов. Поэтому существует мнение, что этому человеку выгодно поддерживать версию о природном происхождении COVID-19 на уровне ВОЗ.

Как писали «Известия», в 2015 году в журнале Nature был опубликован научный материал об экспериментах по созданию гибридной версии коронавируса. В статье ученые подробно изложили методику создания искусственного патогена и проверки его способности к заражению на мышах и клетках эпителия легких человека.

Они ВОЗвращаются Фото: REUTERS/Aly Song

До сих пор трудно определить, как образовался коронавирус, сказал «Известиям» профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский. У ученых нет на руках каких-либо документальных доказательств, только геном коронавируса, обратил он внимание.

— Сегодня благодаря современным технологиям то, что можно скомбинировать в лаборатории, может произойти и в природе. Понять, где это произошло на самом деле, невозможно. Однако природный носитель до сих пор не найден. Для меня этот факт принципиален, — подчеркнул эксперт.

Вирус с политической спецификой

С самого начала эпидемии коронавирус и его истоки оказались не только дилеммой для научного сообщества, но и инструментом идеологической борьбы Запада и Китая. Прежняя администрация США навесила на COVID-19 ярлык «китайский», или «уханьский», вирус, а затем стала активно вбрасывать в медиапространство мысль о том, что первопричиной пандемии стала утечка вируса из Уханьского института вирусологии. Китайцы не оставили это без ответа и пустились в контратаку, выдвинув теорию, что патоген в КНР еще осенью 2019 года завезли американские военные с исследовательской базы Форт Детрик в Мэриленде.

В дальнейшем в китайской прессе стала проходить мысль том, что коронавирус был впервые замечен в Ухане, но сама болезнь родилась за пределами Китая. К примеру, много писали о том, как за четыре дня до первой кластерной вспышки коронавируса в Ухане пациент с тяжелым воспалением легких поступил больницу в Париже. И как показали более поздние анализы, взятые у этого мужчины, он болел именно COVID-19. В Китае писали о похожих случаях, выявленных ретроспективно в Италии, Индии и других странах. В последние недели одной из самых популярных версий среди китайских вирусологов стала идея, что коронавирус завезли в страну на импортных замороженных продуктах (эту версию на брифинге отверг глава миссии ВОЗ).

Они ВОЗвращаются Фото: Global Look Press/Yan Linyun

Как неоднократно давал понять исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, в Китае команда вирусологов будет искать ответы, которые могут спасти нас в будущем, а не «искать виноватых». Но это не спасло миссию команды ВОЗ от новых инсинуаций политического толка. Едва иностранные эксперты приступили к работе на месте, госсекретарь США Энтони Блинкен уже обвинял Китай в препятствовании их работе. Якобы китайская сторона «совершенно не соблюдает требования», касающиеся предоставления экспертам ВОЗ беспрепятственного доступа на объекты, где первоначально был обнаружен COVID-19. Питер Дашак заметил, что китайцы продемонстрировали уровень открытости, на который команда даже не рассчитывала, и предоставили полный доступ ко всем объектам и персоналу, которые иностранные эксперты запросили.

Как бы там ни было, ученым и политикам еще предстоит ответить на массу вопросов о пандемии, и ставить точку в вопросе происхождения вируса пока рано.