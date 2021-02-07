Эксперты ВОЗ нашли «важные подсказки» при расследовании по COVID-19 в Ухане

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили «важные подсказки» о роли рынка в китайском Ухане во вспышке эпидемии COVID-19. Об этом сообщило в воскресенье, 7 февраля, агентство Bloomberg.

Зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак, который помогает миссии ВОЗ в расследовании происхождения COVID-19 и входит в группу независимых экспертов организации, заявил, что обнаруженные данные помогут в расследовании, однако перечислить найденные улики он не может, так как результаты группы экспертов конфиденциальны, пока не будут опубликованы.

«Я чувствую, что мы сможем сказать что-то ценное в конце этой поездки — весьма ценное, но я не хочу вдаваться в подробности того, что это будет или в какую сторону это указывает», — сказал он.

Он отметил, что поездка на рынок в Ухане была весьма полезной для экспертов. По словам Дашака, расследованию помогли оставленные на рынке улики.

«Он (рынок. — Ред.) всё еще практически не тронут. Люди в спешке ушли, и они остановили оборудование, посуду и доказательства того, что происходило. Это то, на что мы посмотрели», — добавил эксперт.

Дашак добавил, что отследить путь развития эпидемии сложно и на это требуется много времени, однако эксперт выразил надежду, что к концу поездки у группы будет твердое объяснение происхождения пандемии.

Ранее 4 февраля заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Владимир Дедков заявил, что версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане маловероятна. Он подчеркнул, что нет никаких предпосылок, а также косвенных или прямых фактов, указывающих на утечку.

Днем ранее, 3 февраля, эксперты ВОЗ посетили лабораторию высшего уровня биологической безопасности Уханьского института вирусологии. Специалисты оценили безопасность в лаборатории и изучили проводимые исследования. Сообщалось, что эксперты оказались впечатлены уровнем профессионализма в институте.

Специалисты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань 14 января. Согласно действующим правилам КНР, эксперты находились 14 дней на карантине. В это время они проводили консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.

Пройдя обязательный карантин, 31 января группа специалистов ВОЗ, изучающая истоки пандемии COVID-19, посетила рынок в китайском городе Ухань.

Ранее 11 января гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что организация приветствует готовность китайских властей сотрудничать с экспертами ВОЗ.