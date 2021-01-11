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ВОЗ оценила начало сотрудничества с Китаем по вопросу появления COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения приветствует готовность китайских властей сотрудничать с экспертами ВОЗ. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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«Мы приветствуем заявление Китая относительно международной группы, изучающей происхождение вируса, вызывающего COVID-19. Мы надеемся на тесное сотрудничество с нашими китайскими коллегами в этой важной миссии по выявлению источника вируса и пути его распространения среди населения», — написал он в своем Twitter.

Ранее в этот же день Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР опубликовал заявление, в котором сказано, что делегация экспертов ВОЗ 14 января прибудет в Китай для расследования причин возникновения коронавируса SARS-CoV-2. В состав группы войдут представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании, Дании и России.

Как стало известно 8 января, ученые из Китая пришли к выводу, что коронавирус продолжал распространяться в китайском городе Ухань уже после того, как эпидемия COVID-19 в КНР, предположительно, была побеждена.

В конце декабря 2020 года журналисты Associated Press опубликовали расследование, в котором рассказали, что власти КНР, вероятно, стараются причислить к государственной тайне все исследования о коронавирусе.

Ранее, в ноябре, в Китае предположили, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2 мог возникнуть в 2019 году в Индии. По мнению специалистов, вирус передался от животного к человеку на фоне жары и засухи.

В конце 2019 года китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в мире выявлено более 90,7 млн случаев заболевания COVID-19, из них свыше 1,9 млн летальных исходов. С начала пандемии выздоровели более 64,8 млн человек.

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