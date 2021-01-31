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Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане

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Группа специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучающая истоки пандемии COVID-19, в воскресенье, 31 января, посетила рынок в китайском городе Ухань. Об этом сообщило AP.

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Экспертов заметили в секциях рынка «Байшачжоу», одной из крупнейших точек распространения морепродуктов в Ухане. Сопровождали сотрудников ВОЗ китайские чиновники и представители местного здравоохранения.

Специалисты в области ветеринарии, вирусологии, безопасности пищевых продуктов и эпидемиологии уже посетили две больницы, принимавшие первых пациентов с коронавирусом, а также музейную экспозицию, посвященную истории COVID-19.

Специалисты ВОЗ прибыли в Ухань в середине января, чтобы исследовать происхождение нового типа коронавируса. Они преступили к работе после прохождения 14-дневного карантина.

Миссия ВОЗ приобрела политическую окраску, поскольку Китай стремится избежать обвинений в предполагаемых ошибках в действиях по пресечению распространения коронасируса. Представители ВОЗ пробудут в Китае две недели.

В конце 2019 года китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19.

76 дней Ухань был закрыт, карантин с города сняли 8 апреля 2020 года. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным статистического бюро Worldometer на 31 января, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире 103 млн.

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