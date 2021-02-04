Эксперт ВОЗ от РФ счел маловероятной утечку коронавируса из лаборатории в Ухане

Представить утечку коронавируса из лаборатории Уханьского института вирусологии очень сложно. Об этом 4 февраля рассказал заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Владимир Дедков.

Эксперты организации 3 февраля посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке коронавируса.

«Для нашей миссии, конечно, это было важно — посетить такое заведение, пообщаться с коллегами, посмотреть, как там всё организовано. Хорошо организовано. Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь», — цитирует Дедкова «РИА Новости».

Он подчеркнул, что нет никаких предпосылок, а также косвенных или прямых фактов утечки вируса из лаборатории. В самом институте работает очень квалифицированный персонал, который на протяжении многих лет занимается изучением различных вирусов, в том числе коронавирусов.

Ранее институт становился предметом обсуждения из-за неоднократных обвинений США.

Так, 3 января заместитель советника Дональда Трампа (на тот момент президента США) Мэтью Поттингер заявил, что пандемия коронавируса могла возникнуть из-за утечки из китайской лаборатории. По его словам, данная версия является «наиболее достоверной».

В ответ официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подчеркнула, что китайские ученые также неоднократно опровергали данную информацию, а американские журналисты даже посещали Уханьский институт вирусологии, в котором получили подробные разъяснения о ситуации с коронавирусом.

Кроме того, по ее словам, китайские СМИ неоднократно приводили цифры и факты, опровергающие утверждения об утечке коронавируса из лаборатории. О том, что коронавирус имеет природное происхождение, заявляли и американские ученые.

Вспышка коронавируса SARS-CоV-2 впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. В настоящее время заболевание распространилось практически во всех странах мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.