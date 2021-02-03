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Эксперты ВОЗ оценили уровень безопасности лаборатории в Ухане

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Эксперты ВОЗ посетили лабораторию высшего уровня биологической безопасности Уханьского института вирусологии. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает телеканал CGTN.

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Как уточняется, специалисты оценили безопасность в лаборатории и изучили проводимые исследования. Также они обсудили международное научное сотрудничество и работу по борьбе с пандемией коронавируса.

Телеканал отмечает, что в ВОЗ оказались впечатлены уровнем профессионализма в институте. Также организация оценила присоединение лаборатории к сети референс-лабораторий ВОЗ, которая основывалась с целью сотрудничества в области глобального здравоохранения.

Ранее институт становился предметом обсуждения, когда в США заявляли, что пандемия коронавируса могла возникнуть из-за утечки вируса из китайской лаборатории.

Однако официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подчеркнула, что китайские ученые также неоднократно опровергали данную информацию, а американские журналисты даже посещали Уханьский институт вирусологии, в котором получили подробные разъяснения о ситуации с коронавирусом.

Кроме того, по ее словам, китайские СМИ неоднократно приводили цифры и факты, опровергающие утверждения об утечке коронавируса из лаборатории. О том, что коронавирус имеет природное происхождение, заявляли и американские ученые.

Вспышка коронавируса SARS-CоV-2 впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. В настоящее время заболевание распространилось практически во всех странах мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.

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