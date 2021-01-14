Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения коронавируса

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в китайский город Ухань для установления причин происхождения коронавируса. Центральное телевидение Китая в четверг, 14 января, в прямом эфире показало кадры с прибытием самолета.

По данным сайта Flightradar24, борт авиакомпании Scoot из Сингапура приземлился в аэропорту Уханя в 11:05 по местному времени (06:05 мск).

По действующим в КНР правилам, эксперты должны пройти двухнедельный карантин. В течение 14 дней они будут вести консультации с китайскими специалистами в формате видеоконференции.

О том, что эксперты от ВОЗ отправятся в Ухань, стало известно 11 января. В состав группы вошли специалисты из разных стран. От России делегирован замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

В свою очередь, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что Всемирная организация здравоохранения приветствует готовность китайских властей сотрудничать с экспертами ВОЗ.

В конце декабря 2020 года журналисты Associated Press опубликовали расследование, в котором рассказали, что власти КНР, вероятно, стараются причислить к государственной тайне все исследования о коронавирусе.

В конце 2019 года китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19.