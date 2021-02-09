Комиссия ВОЗ проведет второй этап расследования в Ухане, сообщил «Известиям» эксперт группы Всемирной организации здравоохранения от РФ, заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков. Он отметил, что всего в работе комиссии ВОЗ в Китае принимали участие 17 ученых из комиссии и 17 специалистов из Китая.

«Мы посетили два госпиталя, где лечили первых больных, беседовали с врачами, бывшими пациентами, их родственниками. Побывали в музее COVID-19, в Институте вирусологии и на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане. Со стороны ВОЗ группа состояла из 17 человек из 10 стран и столько же китайских коллег. На всех объектах мы были вместе. Первая часть миссии завершается, но будет и вторая часть», — сообщил Дедков.

Пока определить источник происхождения COVID-19 и то, как вирус попал на Ухарский рынок, не удалось. Об этом сообщили эксперты ВОЗ на пресс-конференции 9 февраля. Они подчеркнули, что передача SARS-CoV-2 от летучей мыши человеку маловероятна, а само животное, ставшее источником коронавируса нового типа, еще не установлено. При этом гипотезу о появлении вызвавшего пандемию коронавируса в результате лабораторного инцидента специалисты считают крайне маловероятной.

Специалисты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань 14 января. Согласно действующим правилам КНР, эксперты находились на карантине две недели. В это время они проводили консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.

Пройдя обязательный карантин, 31 января группа специалистов ВОЗ, изучающая истоки пандемии COVID-19, посетила рынок в китайском городе Ухань.

7 февраля специалисты заявили о первых результатах работы, отметив, что нашли на рынке «важные подсказки», которые помогут в проведении дальнейшего расследования.

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