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ВОЗ анонсировала предварительный доклад по итогам визита в Ухань
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ВОЗ анонсировала предварительный доклад по итогам визита в Ухань

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Международная экспертная группа Всемирной организации здравоохранения, которая прибывала в китайский Ухань для выяснения источника распространения коронавируса, намерена опубликовать предварительный доклад по итогам визита. Об этом в пятницу, 12 февраля, заявил генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус.

По его словам, документ появится на следующей неделе. Впоследствии специалисты создадут отчет о поездке.

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«Команда экспертов работает над обобщающим докладом, который, как мы надеемся, будет опубликован на следующей неделе. И полный доклад будет опубликован в ближайшую неделю», — отметил Гебрейесус. Трансляция мероприятия ведется в Twitter-аккаунте ВОЗ.

Он добавил, что поездка в Ухань не даст всех ответов, однако позволит приблизиться к пониманию происхождения COVID-19.

Специалисты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань 14 января. Согласно действующим правилам КНР, эксперты находились на карантине две недели. В это время они проводили консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.

Пройдя обязательный карантин, 31 января группа специалистов ВОЗ, изучающая истоки пандемии COVID-19, посетила рынок в китайском городе Ухань.

7 февраля специалисты заявили о первых результатах работы, отметив, что нашли на рынке «важные подсказки», которые помогут в проведении дальнейшего расследования.

9 февраля эксперт группы Всемирной организации здравоохранения от РФ, заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков рассказал «Известиям», что комиссия ВОЗ проведет второй этап расследования в Ухане. Он отметил, что всего в работе комиссии ВОЗ в Китае принимали участие 17 ученых из комиссии и 17 специалистов из Китая.

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