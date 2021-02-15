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Австрийская газета назвала шоком реакцию Европы на «Спутник V»

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Европа испытала «шок» от произведенной в России вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает австрийская газета Wiener Zeitung.

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Как уточняется в публикации, поначалу Запад скептически отнесся к разработке препарата, причиной стали множественные стереотипы о России. Тем не менее стране удалось «преподнести миру много сюрпризов» в области вооружений, медицины и других сфер.

«Западу пришлось признать, что российская вакцина эффективна и в то же время не вызывает побочных явлений», — отмечается в статье от 12 февраля.

Как уточнил политолог Герхард Манготт, Россия постоянно демонстрирует успехи в сфере естественных наук. Он считает, что причиной является в том числе наследие СССР. А улучшение экономической ситуации позволило увеличить объем инвестиций в науку и стимулировать интерес талантливых молодых ученых.

Кроме того, новые разработки также используются в промышленности страны.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи, — первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса.

«Спутник V» входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире. Вакцина была зарегистрирована в государствах Европы, Латинской Америки, а также на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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