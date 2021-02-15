Голикова отметила снижение смертности от онкологических заболеваний в РФ

Смертность от онкологических заболеваний в России снижается. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Все-таки мы снизили смертность от онкологических заболеваний. Пусть это не такой большой шаг, как нам хотелось бы, но в пандемический год это важный результат», — отметила Голикова в ходе открытия нового корпуса НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Блохина.

Ранее в этот же день вице-премьер сообщила, что в России производство дефицитных препаратов для лечения онкологических заболеваний за последние месяцы выросло более чем втрое. Так, предыдущий показатель составлял 680 тыс. упаковок в месяц, сейчас он достиг 2,4 млн упаковок.

7 февраля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что своевременная помощь была оказана всем онкобольным в полном объеме, несмотря на возросшую нагрузку на систему здравоохранения на фоне пандемии.

Как отмечал глава Минздрава, в 2020 году в России снизилась смертность от онкологических заболеваний.

В конце ноября прошлого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены производителей на два препарата для лечения онкологических заболеваний — «Ломустин» и «Азатиоприн».

Как подчеркивали в ведомстве, экономически обоснованные цены помогут снизить вероятность дефицита этих лекарств.