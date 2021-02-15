Голикова заявила о росте производства в России дефицитных онкологических препаратов

В России производство дефицитных препаратов для лечения онкологических заболеваний за последние месяцы выросло более чем втрое. Об заявила в понедельник, 15 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«За три последних месяца отечественное производство дефицитных онкологических препаратов выросло более чем в три раза. Это было 680 тыс. упаковок в месяц, сейчас это 2,4 млн», — сказала Голикова на открытии нового корпуса детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина.

7 февраля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что своевременная помощь была оказана всем онкобольным в полном объеме, несмотря на возросшую нагрузку на систему здравоохранения на фоне пандемии.

Как отмечал глава Минздрава, в 2020 году в России снизилась смертность от онкологических заболеваний.

В конце ноября прошлого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены производителей на два препарата для лечения онкологических заболеваний — «Ломустин» и «Азатиоприн».

Как подчеркивали в ведомстве, экономически обоснованные цены помогут снизить вероятность дефицита этих лекарств.