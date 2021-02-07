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Мурашко заявил о снижении смертности от рака в России

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В 2020 году в России снизилась смертность от онкологических заболеваний. Об этом в воскресенье, 7 февраля, завил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мурашко добавил, что своевременная помощь была оказана всем онкобольным в полном объеме, несмотря на то, что в период пандемии коронавируса возросла нагрузка на систему здравоохранения.

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«В 2020 году, по предварительным итогам, смертность от злокачественных заболеваний снизилась в стране. И это самая дорогая и золотая победа, которую вы могли сделать», — заявил министр на церемонии вручения ежегодной премии «Будем жить!».

Чиновник отметил, что в 2020 году система здравоохранения получила дополнительные инструменты для борьбы с онкологией. Так, речь шла о новом оборудовании, лекарственных препаратах и системе, которая позволяет отслеживать лечение больного на всех этапах.

«Сейчас она (система. — Ред.) начинает внедряться в пилотных регионах, в пилотных организациях. Я надеюсь, что в 2021 году она станет масштабной, массовой в стране», — добавил Михаил Мурашко.

Ранее 1 февраля стало известно, что Тюмени онкологи провели операцию с использованием инновационных методов лечения рака поджелудочной железы. 63-летней пациентке сделали внутриартериальную регионарную химиотерапию.

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