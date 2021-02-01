Тюменские онкологи впервые провели инновационную операцию

В Тюмени врачи предложили 63-летней пациентке один из самых инновационных методов лечения рака поджелудочной железы — внутриартериальную регионарную химиотерапию, рассказали в пресс-службе «Медицинского города».

«Еще совсем недавно единственным методом лечения была сложная и рискованная операция — панкреатодуоденальная резекция. Инновационный метод лечения, предложенный нами, дает возможность ввести эффективную дозу химиотерапевтического препарата прямо в саму опухоль, не задевая остальные структуры организма», — пояснил завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Лаврентий Дьяков. По его словам, такую операцию в Тюменской области провели в первый раз, передает портал «Наш город».

Напомним, британские и китайские ученые разработали платформу для лечения рака поджелудочной железы на основе модифицированного вируса оспы. Авторы исследования изменили его генетический код, добавив дополнительную копию белка, который влияет на способность вируса распространяться внутри опухоли и между метастазами. Для улучшения способности вирусa вызывaть иммунный ответ против рака исследователи вооружили его белком интерлейкина IL-21.