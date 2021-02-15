В «Сбере» назвали долю клиентов-пользователей мобильного приложения

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», которое 15 февраля отмечает свой десятилетний юбилей, сегодня активно использует две трети всех клиентов организации. Об этом сообщил заместитель председателя правления «Сбера» Кирилл Царев.

«10 лет назад мало кто был готов управлять своими финансами в банковском приложении самостоятельно, а сегодня две трети всех клиентов банка — активные пользователи «Сбербанк Онлайн». Делать жизнь 65 млн людей проще и экономить их драгоценное время — это большая и одновременно приятная ответственность! Хочется поблагодарить клиентов за доверие, а команду — всех, кто работает сейчас, и тех, с кого только начинался «Сбербанк Онлайн», — за беспрестанную работу и любовь к своему делу», — заявил он.

В поступившем «Известиям» пресс-релизе отмечается, что самыми активными клиентами приложения являются люди в возрасте 20–39 лет, они составляют 46% от общего числа. Тем не менее старшее поколение также осваивает возможности сервиса — доля клиентов старше 50 лет достигает уже 25%, в то время как в 2015 году их было всего 8%.

По данным аналитической платформы App Annie за 2020 год, сервис остается самым популярным банковским приложением на российском рынке. В месяц к его функционалу прибегают более 65 млн человек, из которых 32 млн используют приложение каждый день. Из всех приложений в России по ежемесячной посещаемости «Сбербанк Онлайн» уступает только мессенджеру WhatsApp и социальной сети Instagram.

В настоящий момент приложение включает в свой функционал 70% всех продуктов банка. При этом самой популярными процедурами на протяжении всего периода существования «Сбербанк Онлайн» остаются перевод с карты на карту между физическими лицами и оплата услуг. Помимо стандартных банковских услуг в приложении постоянно появляются новые возможности. В пресс-службе указали, что в ближайшие несколько месяцев в «Сбербанк Онлайн» появятся новые продукты и сервисы, которые помогут сделать ежедневное общение клиентов с банком еще удобнее. Над этой задачей работают около 200 agile-команд по всей России.

11 февраля «Сбер» предложил своим клиентам отказаться от использования пластиковых карт. Теперь пользователь с помощью «СберБанк Онлайн» может выпустить карту без пластикового носителя, выбрав функцию «Давайте без пластика». В банке уточнили, что уже каждая десятая новая открытая в банке карта является цифровой.