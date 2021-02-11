«Сбер» предложил клиентам отказаться от пластиковых карт

«Сбер» предложил своим клиентам отказаться от использования пластиковых карт. Теперь пользователь с помощью мобильного приложения «СберБанк Онлайн» может выпустить карту без пластикового носителя, выбрав функцию «Давайте без пластика». Об этом 11 февраля сообщили «Известиям» в пресс-службе «Сбера».

В банке уточнили, что если «пластик» к карте все-таки понадобится, то дозаказать его можно в несколько кликов в том же приложении. В «Сбере» подчеркнули, что уже каждая десятая новая открытая в банке карта является цифровой. Выбирая карты без пластикового носителя, клиенты вносят вклад в сохранение окружающей среды.

Исполняющий обязанности директора дивизиона «Кошелек клиента» «Сбера» Игорь Ковалев отметил, что отсутствие физического носителя никак не влияет на свойства карты, но значительно сокращает время на ее оформление и получение.

«С развитием бесконтактных платежей классическая банковская карта постепенно уходит на задний план и теряет актуальность. Мы всё активнее совершаем покупки онлайн, в торговых точках часто расплачиваемся смартфоном, умными часами, а с недавних пор благодаря новейшим биометрическим решениям оплаты по лицу достаточно одного взгляда в камеру», — добавил Ковалев.

На первом этапе опция доступна при оформлении «СберКарты» и «СберКарты Тревел». В дальнейшем такой формат станет доступен и для других продуктов финансовой организации