Дорогие клиенты: выручка банков от переводов граждан выросла в 1,5 раза

В год пандемии и связанных с нею финансовых проблем у граждан российским банкам удалось нарастить доходы от денежных переводов физлиц, выяснили «Известия». Такой вывод следует из анализа бухгалтерской отчетности (РСБУ) топ-10 кредитных организаций. Рост выручки оказался в диапазоне 26–90%. Из-за карантинных мер россияне стали чаще делать онлайн-переводы, сыграла свою роль и смена тарифов на перечисления у крупнейшего игрока сегмента — «Сбера», пояснили «Известиям» представители банков и аналитических агентств. На этом фоне ограничение комиссий за операции до 100 тыс. рублей через систему быстрых платежей ЦБ оказалось малозаметным.

Восемь из десяти

К доходам банков от денежных переводов физлиц относятся комиссии за перечисления средств со счета на счет, а также за платежи, которые делают россияне, — например, за оплату услуг ЖКХ. В прошлом году Сбербанк заработал на этом направлении бизнеса 71 млрд рублей — на 48% больше, чем в 2019-м, следует из его отчетности по РСБУ. Для сравнения: годом ранее банку удалось нарастить показатель только на 27%.

ВТБ, «Альфа», Россельхозбанк, ГПБ и Росбанк также ускорили прирост выручки от денежных переводов. В ВТБ эта статья доходов в 2020-м увеличилась на 27% (до 7,1 млрд рублей), в Альфа-банке — на 45% (до 6,8 млрд рублей), в РСХБ — на 90% (до 600 млн рублей), в Газпромбанке — на 43% (до 1,2 млрд рублей), в Росбанке — на 87% (до 183 млн рублей). Совкомбанк заработал на онлайн-перечислениях на 45% больше, чем в 2019-м (197 млн рублей). Показатель Райффайзенбанка в 2020-м вырос незначительно — менее чем на 1% (до 533 млн рублей).

В то же время, как выяснили «Известия», два банка из топ-10 — Московский кредитный банк (МКБ) и «Открытие» — в год пандемии сократили выручку от онлайн-переводов: на 28% и 33% соответственно. МКБ на этом направлении бизнеса заработал 228 млн рублей, а «Открытие» — 330 млн рублей.

Те клиенты, кто раньше неохотно переводил средства дистанционно, в период пандемии начали делать это регулярно, рассказал «Известиям» представитель Росбанка. Несмотря на то что возможность совершать денежные переводы без комиссии через систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тыс. рублей затормозила темпы роста доходов банка по этому направлению, за счет общего роста популярности безналичных переводов удалось сохранить хорошую динамику, отметил он. В дальнейшем спрос на онлайн-переводы будет только расти, уверены в Росбанке.

На вопрос «Известий» о причинах увеличения доходов от денежных переводов в ВТБ сообщили, что на показатель повлиял рост числа и объемов перечислений, в том числе через СБП.

В Газпромбанке заявили, что доходы от денежных переводов в 2020 году выросли в первую очередь в связи с увеличением объемов трансакций — благодаря значительному росту карточного портфеля банка. По ожиданиям кредитной организации, рост клиентской базы продолжит влиять на доходы банка и в следующем году. Кроме того, ГПБ планирует усилить направление трансграничных переводов. При этом перечисления через СБП — это сервис для клиентов, а не драйвер прибыли, подчеркнули в банке.

Сокращение доходов от переводов физлиц МКБ объясняет фокусом на развитии клиентских сервисов. Например, на первом этапе активного распространения COVID-19 в марте 2020-го банк временно отменил любые комиссии за переводы как в мобильном, так и в интернет-банке (с карты на карту в другие кредитные организации, а также по номеру телефона). Представитель МКБ уверен, что отсутствие комиссий станет конкурентным преимуществом и позволит привлечь в онлайн-банк новую аудиторию.

В остальных кредитных организациях из топ-10 на запросы «Известий» оперативно не ответили.

Карантин и тарифы

Весомый вклад в наращивание комиссионных доходов вносит увеличение объемов безналичных платежей и переводов клиентами, уверен замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Он пояснил, что это связано не только с карантинными мерами из-за пандемии, но и со сложившейся задолго до коронавирусного периода тенденцией к сокращению объемов операций с наличными.

Снижение доходов от операций в СБП из-за ограничений, который регулятор ввел с мая 2020-го, малозаметно на фоне общего прироста доходов от переводов, констатировал Михаил Полухин. В большинстве случаев банкам его удалось компенсировать за счет корректировки модели тарификации и доходов по иным операциям.

Дополнительным фактором роста дохода стало введение новой системы тарификации переводов в «Сбере» — крупнейшем игроке в сегменте — что с лихвой компенсировало кредитной организации потери от отмены банковского роуминга, добавил аналитик «Финам» Игорь Дроздов. Летом 2020 года финансовая организация сделала платными любые переводы на сумму более 50 тыс. рублей в месяц — это либо комиссия в 1% от размера трансакции, но не более 1 тыс. рублей с перевода либо подписка, которая стоит от 99 до 209 рублей в месяц.

По оценкам «Финам», комиссионные доходы от денежных переводов физлиц по всей банковской системе в 2020 году составили около 101 млрд рублей. При этом темпы прироста могли достигнуть 41% против 25% в 2019-м. Игорь Дроздов подчеркнул: хотя карантинные ограничения положительно повлияли на доходы от бизнеса онлайн-переводов, в целом нельзя сказать, что банки стали безусловными бенефициарами коронакризиса. Совокупная прибыль кредитных организаций в прошлом году, по данным ЦБ, уменьшилась до 1,6 трлн рублей с 1,7 трлн рублей в 2019-м, напомнил эксперт.

По оценкам Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам пандемийного 2020 года сократились на 3,5% по отношению к 2019-му.

В ЦБ оперативно не ответили на запрос «Известий» о резком росте доходов банков от онлайн-переводов.