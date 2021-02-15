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Британский штамм коронавируса признали более смертоносным

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Обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса признан учеными более опасным, чем исходная форма. Об этом сообщили специалисты Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) в отчете, опубликованном на ее сайте в понедельник, 15 февраля.

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Новый штамм на 30–70% более смертоносный и на 35–45% легче передается от человека человеку, отмечается в документе. В основу исследования легли данные по случаям течения COVID-19 ведущих медицинских учреждений Лондона.

По словам исследователей, для выяснения причин и более точных показателей летальности штамма VUI-202012/01 требуется дальнейшее изучение этих материалов.

По предварительной информации, повышенный риск смерти носителя британского штамма связан с увеличенной вирусной нагрузкой при заражении. В итоге у пациентов наблюдается более тяжелое течение заболевания.

Как сообщалось ранее в понедельник, британская мутация SARS-CoV-2 очень опасна для детей, подростков и молодежи в возрасте до 21 года. Так, в больницах Словакии становится всё больше пациентов, у которых бессимптомная форма коронавирусной инфекции перерастает в малоизученную болезнь, которая приводит к сыпи на теле, воспалениям слизистой оболочки рта, опуханию ступней и кистей рук.

10 февраля ВОЗ сообщила, что обнаруженный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса был выявлен на прошлой неделе еще в шести странах, и их общее число достигло 86. Расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), Бразилии и Японии (P.1).

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