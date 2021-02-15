Центры грамотности откроют в Удмуртии в 2021 году

Центры грамотности планируют открыть в Удмуртии в 2021 году. Координатором проекта на территории республики выступает Национальная библиотека.

Удмуртия вошла в число 11 регионов, где будут развернуты центры. Инициатором проекта выступил фонд «Тотального диктанта». Первый центр появится на базе Национальной библиотеки в мае 2021 года. Открытие состоится в рамках II Литературного фестиваля «На родине П.И. Чайковского», сообщает ИА «Сусанин». На мероприятии будет подписано соглашение об открытии центров в Ижевске, Глазове, Селтах и Кизнере.

Задачи центра грамотности — повышение уровня грамотности и письма среди населения, а также изучение форматов самообразования и применение их на практике. Партнерами проекта выступили крупные издательства. В библиотеки будут переданы книги для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а также укрепления навыков написания сочинений.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области планируют открыть пять центров грамотности. Они будут использоваться для проведения лекций, мастер-классов и дискуссий по русскому языку.