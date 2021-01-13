Центры грамотности появятся в Тамбовской области

Пять центров грамотности откроются на территории Тамбовской области. На площадках будут проводиться лекции, мастер-классы и дискуссии по русскому языку.

Центры грамотности начнут работу на базе общедоступных библиотек в Тамбове, Жердевке, Мичуринске, селе Платоновка и рабочем поселке Сатинка. В центрах будет представлено большое собрание словаре и энциклопедий. Специалисты начали разрабатывать программу и методику работы с населением. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Торжественное открытие центров состоится 26 января. Ожидается, что в нем примет участие директор Фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец. Центры помогут гражданам улучшить знание русского языка и развить интерес к лингвистике.

Ранее сообщалось, что в Москве для горожан старшего возраста откроется первый общегородской онлайн-клуб мемуаристики «Линия жизни». На занятиях участникам клуба расскажут, с чего начинать писать мемуары, как рассказывать историю семьи и говорить о разных событиях своей жизни.