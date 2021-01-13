Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции
Общество
МЧС предупредило о снежном циклоне в 10 районах Сахалина
Интернет
YouTube заморозил аккаунт Трампа на семь дней
Культура
Netflix пообещал еженедельно выпускать новые фильмы в 2021 году
Общество
В ряде районов Оренбургской области отменили занятия в школах из-за морозов
Мир
Четыре китайских корабля вошли в район спорных с Японией островов
Мир
Пенс выступил против отстранения Трампа по 25-й поправке
Мир
Американская контрразведка обвинила Россию и Китай в попытках повлиять на выборы
Мир
Регулятор США направит экспертов в Индонезию для расследования крушения Boeing

Пожилых москвичей научат писать мемуары

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве для горожан старшего возраста откроется первый общегородской онлайн-клуб мемуаристики «Линия жизни», созданный Главархивом Москвы и департаментом труда и социальной защиты населения на базе клубных пространств «Мой социальный центр». Об этом сообщается портале мэра и правительства столицы в среду, 13 января.

Человеческий капитал: на что Москва будет тратить деньги
Поддержка населения и бизнеса – основные приоритеты столичного бюджета на ближайшие три года

На занятиях участникам клуба расскажут, с чего начинать писать мемуары, как рассказывать историю семьи и говорить о разных событиях своей жизни. С согласия авторов готовые мемуары поступят на вечное хранение в Главархив города и будут использоваться в социально значимых проектах, на выставках и в публикациях.

Первое занятие запланировано на 21 января. Записаться на него можно по телефону: +7 (499) 138-00-01.

Те, кто вступит в клуб мемуаристики, получат специальные тетради. В них они смогут вести записи, вклеивать фотографии, газетные вырезки, билеты и др.

«Особенность мемуаров заключается в том, что память способна уловить и сохранить такие стороны исторических событий, которые не могут найти отражение в других документах — официальных планах, отчетах, переписке», — отмечают на сайте мэрии.

«Мой социальный центр» — городские пространства нового формата для представителей старшего поколения. На их базе работает более 350 клубных объединений. Москвичи находят единомышленников и новые хобби в разных направлениях, среди которых здоровый образ жизни, декоративно-прикладное творчество, литература, музыка, вокал, философия, иностранные языки, мода и рисование. Сейчас занятия проходят в онлайн-формате.

С конца 2017 года в Москве работает «Серебряный университет» для пожилых. Его слушателями могут стать столичные мужчины старше 60 лет и женщины в возрасте от 55 лет.

В заведении пожилых учат освоению компьютера и мобильных приложений, иностранным языкам, основам финансовой и правовой грамотности. Также можно получить, например, профессию няни, изготовителя кукол или озеленителя города.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021