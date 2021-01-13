Пожилых москвичей научат писать мемуары

В Москве для горожан старшего возраста откроется первый общегородской онлайн-клуб мемуаристики «Линия жизни», созданный Главархивом Москвы и департаментом труда и социальной защиты населения на базе клубных пространств «Мой социальный центр». Об этом сообщается портале мэра и правительства столицы в среду, 13 января.

На занятиях участникам клуба расскажут, с чего начинать писать мемуары, как рассказывать историю семьи и говорить о разных событиях своей жизни. С согласия авторов готовые мемуары поступят на вечное хранение в Главархив города и будут использоваться в социально значимых проектах, на выставках и в публикациях.

Первое занятие запланировано на 21 января. Записаться на него можно по телефону: +7 (499) 138-00-01.

Те, кто вступит в клуб мемуаристики, получат специальные тетради. В них они смогут вести записи, вклеивать фотографии, газетные вырезки, билеты и др.

«Особенность мемуаров заключается в том, что память способна уловить и сохранить такие стороны исторических событий, которые не могут найти отражение в других документах — официальных планах, отчетах, переписке», — отмечают на сайте мэрии.

«Мой социальный центр» — городские пространства нового формата для представителей старшего поколения. На их базе работает более 350 клубных объединений. Москвичи находят единомышленников и новые хобби в разных направлениях, среди которых здоровый образ жизни, декоративно-прикладное творчество, литература, музыка, вокал, философия, иностранные языки, мода и рисование. Сейчас занятия проходят в онлайн-формате.

С конца 2017 года в Москве работает «Серебряный университет» для пожилых. Его слушателями могут стать столичные мужчины старше 60 лет и женщины в возрасте от 55 лет.

В заведении пожилых учат освоению компьютера и мобильных приложений, иностранным языкам, основам финансовой и правовой грамотности. Также можно получить, например, профессию няни, изготовителя кукол или озеленителя города.