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Названы лучшие российские регионы по качеству жизни

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Эксперты назвали российские регионы с самым высоким качеством жизни за 2020 год. Исследование опубликовано в понедельник, 15 февраля, «РИА Новости».

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Лидерские позиции заняли, как и в прошлые годы, Москва и Подмосковье, а также Санкт-Петербург. В первую десятку вошли: Татарстан, Краснодарский край, Воронежская, Белгородская, Калининградская и Ленинградская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

По сравнению с результатами 2019 года состав первой десятки регионов не изменился. Отмечается, что на лидирующие регионы приходится приблизительно 40% суммарного ВРП субъектов Федерации, оборота розничной торговли, инвестиций в основной капитал.

Кроме того, почти не изменился состав регионов, которые находятся на последних местах рейтинга: Республика Тыва, Кабардино-Балкария, Бурятия, Ингушетия, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Калмыкия, и Карачаево-Черкесия.

В этих регионах отмечен невысокий уровень социального и экономического развития, высокий уровень безработицы и низкие доходы населения. В исследовании за 2019 год регионы также занимали последние места в рейтинге, однако Кабардино-Балкария немного снизила позиции, а Северная Осетия набрала баллы.

Согласно данным исследования, за год существенных изменений по качеству жизни в регионах не произошло. Сводный рейтинговый балл в текущем рейтинге вырос у 40 регионов, а снизился – у 45.

Эксперты агентства составляют рейтинг девятый год подряд. В исследовании учитывают 70 показателей, среди которых развитость инфраструктуры, экономики, социальной сферы, перспективы дальнейшего развития и другие.

Ранее, 12 февраля, эксперты составили рейтинг эмоционального состояния пользователей социальных сетей России или «индекс любви». Первые места заняли Крым, Ямало-Ненецкий округ и Чувашия. Последние места заняли Магадан и Республика Саха.

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