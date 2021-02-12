Эксперты подсчитали «индекс любви» в регионах России

Компания Brand Analytics ко Дню всех влюбленных опубликовала данные об эмоциональном состоянии пользователей социальных сетей в России. Для этого она изучила посты и комментарии россиян. Результаты исследования показали не только соотношение любви и нелюбви в сообщениях пользователей, но и отражают состояние социальной напряженности в регионах.

Для определения индекса специалисты посчитали количество русскоязычных упоминаний любви и ненависти от первого лица в настоящем времени. К позитивным эмоциям например относятся «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я счастлив». К негативным — «я ненавижу», «бесит», «меня раздражает». Анализ проводился с 28 января по 8 февраля среди публикаций и комментариев, оставленных российскими пользователями в популярных соцсетях, а также на форумах и блогах. В результате Brand Analytics проанализировал 813,5 тыс. сообщений от первого лица, среди них 82,4% были о любви и только 17,6% носили негативный характер.

Первое место в рейтинге досталось Крыму, «серебро» и «бронзу» получили Ямало-Ненецкий округ и Чувашия. В конце списка оказался Магадан и Республика Саха. Москва в рейтинге заняла 71-ю позицию, на строчку ниже — Петербург. Специалисты отмечают, что эти города традиционно находятся в нижней части списка.

Несколько регионов поднялись в рейтинге более чем на 50 позиций. Это говорит о том, что их жители стали позитивнее и у них появилось больше времени на эмоции.

Так, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чувашия, если сравнивать с 2019 годом, совершили скачок с 75-го и 65-го мест. Чукотка поднялась на 66 пунктов, Кировская область — на 59, а Новгородская — на 51.

Ненецкий автономный округ потерял по сравнению с прошлым годом уступил 79 пунктов, Северная Осетия — Алания — 62 пункта, Республика Адыгея — 54. Падение в рейтинге является тревожным маркером, который говорит о социальной обстановке в указанных регионах.

Эксперты Brand Analytics также выявили самую любвеобильную соцсеть. Ею стал Instagram — на каждые девять сообщений о любви приходится только одно выражающее ненависть. Далее с небольшим отрывом идут «Одноклассники», Facebook и «ВКонтакте». YouTube же стал злее: 74% против 82% в прошлом рейтинге. Twitter остается традиционно злым — в 2021 году уже 29% постов содержат негатив.

Ранее сообщалось, что 14 февраля, в День святого Валентина, на медиафасаде Останкинской телебашни появится огромная поздравительная валентинка. На ней Купидон признается в любви на разных языках мира.