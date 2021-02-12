Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Захарова заявила об упущенном Киевом шансе на мир в Донбассе
Мир
Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока – 2»
Мир
Россия расширила список попавших под санкции украинских компаний
Экономика
Набиуллина заявила об исчерпании потенциала для смягчения денежно-кредитной политики
Общество
Снегопад в Москве побил полувековой рекорд
Мир
Правительство РФ поддержало меморандум о сотрудничестве с Китаем по созданию лунной станции
Мир
В ОБСЕ призвали Киев и Ригу сохранять плюрализм в СМИ
Мир
Заместителя пресс-секретаря Белого дома отстранили от работы за хамство
Интернет
Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в соцсетях

Эксперты подсчитали «индекс любви» в регионах России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Brand Analytics ко Дню всех влюбленных опубликовала данные об эмоциональном состоянии пользователей социальных сетей в России. Для этого она изучила посты и комментарии россиян. Результаты исследования показали не только соотношение любви и нелюбви в сообщениях пользователей, но и отражают состояние социальной напряженности в регионах.

Коротко о себе: почему популярные соцсети бросились копировать TikTok
Вслед за Instagram функцию создания небольших роликов собирается тестировать YouTube

Для определения индекса специалисты посчитали количество русскоязычных упоминаний любви и ненависти от первого лица в настоящем времени. К позитивным эмоциям например относятся «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я счастлив». К негативным — «я ненавижу», «бесит», «меня раздражает». Анализ проводился с 28 января по 8 февраля среди публикаций и комментариев, оставленных российскими пользователями в популярных соцсетях, а также на форумах и блогах. В результате Brand Analytics проанализировал 813,5 тыс. сообщений от первого лица, среди них 82,4% были о любви и только 17,6% носили негативный характер.

Первое место в рейтинге досталось Крыму, «серебро» и «бронзу» получили Ямало-Ненецкий округ и Чувашия. В конце списка оказался Магадан и Республика Саха. Москва в рейтинге заняла 71-ю позицию, на строчку ниже — Петербург. Специалисты отмечают, что эти города традиционно находятся в нижней части списка.

Несколько регионов поднялись в рейтинге более чем на 50 позиций. Это говорит о том, что их жители стали позитивнее и у них появилось больше времени на эмоции.

Так, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чувашия, если сравнивать с 2019 годом, совершили скачок с 75-го и 65-го мест. Чукотка поднялась на 66 пунктов, Кировская область — на 59, а Новгородская — на 51.

Ненецкий автономный округ потерял по сравнению с прошлым годом уступил 79 пунктов, Северная Осетия — Алания — 62 пункта, Республика Адыгея — 54. Падение в рейтинге является тревожным маркером, который говорит о социальной обстановке в указанных регионах.

Эксперты Brand Analytics также выявили самую любвеобильную соцсеть. Ею стал Instagram — на каждые девять сообщений о любви приходится только одно выражающее ненависть. Далее с небольшим отрывом идут «Одноклассники», Facebook и «ВКонтакте». YouTube же стал злее: 74% против 82% в прошлом рейтинге. Twitter остается традиционно злым — в 2021 году уже 29% постов содержат негатив.

Ранее сообщалось, что 14 февраля, в День святого Валентина, на медиафасаде Останкинской телебашни появится огромная поздравительная валентинка. На ней Купидон признается в любви на разных языках мира.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021